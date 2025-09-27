'Víctimas de un sistema', dice un primo de las mujeres asesinadas en Argentina

El triple crimen generó protestas convocadas por colectivos feministas y de derechos humanos, que llamaron a una movilización el sábado en la capital argentina.

Argentina/"Fueron víctimas de un sistema" que las obligaba a prostituirse y tuvieron la "mala suerte" de estar con "gente equivocada", dijo a la AFP Federico Celedón, primo de dos de las tres jóvenes brutalmente asesinadas en un triple crimen que ha conmovido a Argentina.

Los cuerpos de Brenda Del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron hallados el 24 de septiembre enterrados en una casa de Florencio Varela, a las afueras de Buenos Aires, cinco días después de su desaparición.

El crimen, que los investigadores sospechan tiene nexos con el narcotráfico, fue transmitido por redes sociales a un grupo cerrado de unas 45 personas como mensaje de "disciplinamiento" por parte de un jefe narco, dijo el ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso.

Según Alonso, a partir de los dichos de los primeros arrestados —dos hombres y dos mujeres, al que se sumó un quinto este sábado—, el crimen fue transmitido por Instagram.

Sin embargo, "no encontramos ninguna evidencia que indique que esa transmisión en directo tuvo lugar en Instagram. Nuestro equipo sigue cooperando con la investigación de este horrible crimen", dijo un portavoz de la plataforma Meta este sábado.

- Víctima de un sistema -

"Simplemente fueron víctimas de un sistema que no les dejó otra opción que acceder a esta clase de trabajo para poder sobrevivir (...) tener que entregar su cuerpo una noche, dos noches, un fin de semana o el tiempo que sea necesario a cambio de un poco de plata", dijo Celedón periodista de 26 años y primo de Verdi y del Castillo.

"Ellas no tenían nada que ver con los narcos. Pongo las manos en el fuego. Fue la mala decisión de hacer esta clase de trabajos y la mala fortuna de que esto les tocara de rebote. Estuvieron en el momento equivocado, con la gente equivocada", añadió.

Dos mujeres y dos hombres arrestado se negaron a declarar el jueves. Un quinto sospechoso fue arrestado el viernes por la noche en la frontera entre Argentina y Bolivia y puesto a disposición de la justicia para tomar declaración.

Las tres jóvenes subieron a una camioneta el 19 de septiembre en La Tablada, periferia sur de Buenos Aires "sin saber que estaban cayendo en una trampa organizada (...) para asesinarlas", detalló Alonso el miércoles en una conferencia de prensa.

Las jóvenes habían entablado previamente vínculo con líderes de la organización criminal. El motivo del ataque continúa bajo investigación. Cuando se le preguntó sobre la hipótesis de que habían robado droga, Alonso respondió: "Todo puede ser", en una entrevista más tarde al canal local TN.

El presunto jefe del grupo criminal, apodado "Pequeño J" o "Julito" y de 20 años, tiene pedido de captura.

El triple crimen generó protestas convocadas por colectivos feministas y de derechos humanos, que llamaron a una movilización el sábado en la capital argentina.

"Pedimos justicia por las tres, no solo por mis primas. Lara tenía 15 años, toda una vida por delante, igual que mis primas. Lo que hicieron con ellas no se lo deseo a nadie", remarcó Celedón, a unos a 40 metros de la casa familiar, donde un mural del papa Francisco y otro del astro del fútbol Diego Maradona ladean las calles de La Tablada.