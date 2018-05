Varela sobre planilla 080: 'es un tema de la Contraloría'

La denuncia quedó en manos del magistrado Oydén Ortega, quien debe decidir si es admitida. Si esto sucede se deberá nombrar un juez de garantías y un fiscal para iniciar el proceso.

“En el momento que la presidenta de la Asamblea impidió que se realizara la auditoría no existía ninguna orden de la Corte. Me parece que la Asamblea no actuó correctamente y debió permitir la auditoría de la Contraloría”, manifestó el abogado, Rubén Castillo.

La presidenta de la Asamblea ha indicado que la Contraloría es un brazo ejecutor del Ejecutivo para atacar al Legislativo. El presidente, Juan Carlos Varela, se refirió a estos señalamientos.

“Ella está muy clara que eso es un tema con la Contraloría. El Ejecutivo hace su labor, a la Contraloría le toca hacer la suya. Los contratos no los refrenda el Ejecutivo, los refrenda la Controlaría”, afirmó Varela.

“Se están negando a brindar una información que deben dar por ley. La Asamblea no está por encima de la ley”, enfatizó Olga De Obaldía, de la Fundación Libertad Ciudadana.

La planilla 080 es utilizada por los diputados para contratar a su personal de confianza.