TVN Media refuerza su compromiso social con jornada de voluntariado en el Banco de Alimentos

Cada 5 de diciembre se celebra el Día Internacional del Voluntariado, una fecha destinada a promover y reconocer el aporte significativo de quienes dan su tiempo y esfuerzo sin esperar nada a cambio.

Ciudad de Panamá/Un grupo de colaboradores de distintos departamentos de TVN Media dedicó varias horas a una jornada de voluntariado en el Banco de Alimentos de Panamá, donde se sumaron a las labores de selección y conteo de productos como frutas, alimentos secos y detergentes que serán distribuidos a organizaciones a nivel nacional.

Guantes, redecillas y delantales fueron parte del equipo utilizado por los voluntarios, quienes entre risas, cantos y mucho ánimo trabajaron con el propósito de aportar a quienes más lo necesitan.

“Para TVN, dentro de nuestra cultura organizacional, el voluntariado es una parte fundamental. Brindamos estos espacios a nuestros colaboradores para que ayuden a otras organizaciones. El voluntariado no es algo que hacemos solo un día, es algo que realizamos a lo largo de todo el año”, señaló José Miguel Vargas, especialista de comunicaciones de TVN Media.

🔗Te puede interesar: Asamblea aprueba proyecto de ley para prevenir el desperdicio de alimentos y fortalecer la seguridad alimentaria

Cada 5 de diciembre se celebra el Día Internacional del Voluntariado, una fecha destinada a promover y reconocer el aporte significativo de quienes dan su tiempo y esfuerzo sin esperar nada a cambio. Además, busca motivar a los gobiernos a crear iniciativas que fortalezcan la participación ciudadana y el trabajo comunitario.

“El voluntariado es la columna vertebral prácticamente del Banco de Alimentos, especialmente a la hora de clasificar y procesar los productos. Hay alimentos cuya vida útil ya venció y deben ser descartados, pero hay otros que aún pueden llegar a una persona o familia y nutrirlos”, explicó Emilio Batista, periodista de TVN Media.

El Banco de Alimentos de Panamá extendió su agradecimiento a TVN Media por la labor realizada, destacando que durante la jornada se lograron empacar más de 3 700 kilos de alimentos que serán destinados a poblaciones vulnerables en todo el país.

Con información de Jocelyn Mosquera