Asamblea aprueba proyecto de ley para prevenir el desperdicio de alimentos y fortalecer la seguridad alimentaria

Ciudad de Panamá, Panamá/En el cierre del periodo de sesiones del pleno, los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron en tercer debate el proyecto de Ley 396, “que establece medidas para la prevención de pérdidas y desperdicio de alimentos y promueve la seguridad alimentaria”.

La iniciativa busca regular el rescate y redistribución de alimentos en condiciones aptas para el consumo humano, reduciendo el desperdicio y fortaleciendo la seguridad alimentaria del país.

Uno de los principales aportes del proyecto es la reglamentación de los productos a través del Ministerio de Salud (MINSA), que deberá garantizar la seguridad, inocuidad y calidad de los alimentos rescatados, en cumplimiento con las normas nacionales de salud pública. Esto asegurará que los productos que sean redistribuidos mantengan las condiciones adecuadas para el consumo humano.

Según el texto aprobado, la ley traerá beneficios directos para diversos sectores de la sociedad. Para el sector empresarial, permitirá reducir pérdidas operativas y fortalecer sus estrategias de responsabilidad social y sostenibilidad, impulsando un modelo de economía circular. Mientras que, para las organizaciones sociales y fundaciones, implicará un flujo más constante y seguro de alimentos, ampliando su capacidad de atención a poblaciones vulnerables.

Para la comunidad en general, representará una oportunidad para reducir el hambre y la desigualdad, promoviendo una cultura de aprovechamiento responsable de los recursos.

El Banco de Alimentos Panamá, con más de una década de experiencia en el rescate, clasificación, almacenamiento y redistribución de alimentos, se perfila como un aliado estratégico en la implementación de esta ley.

Su infraestructura, red de aliados y protocolos de inocuidad lo posicionan como un actor clave para garantizar la efectividad del sistema y el fortalecimiento de la seguridad alimentaria nacional.

Este proyecto fue uno de los ocho aprobados este viernes por los diputados, en la última sesión del actual periodo legislativo.