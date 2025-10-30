Asamblea se va al tinglado de dimes y diretes en el cierre de sesiones del pleno

Panamá/La última sesión ordinaria del pleno de la Asamblea Nacional arrancó convertida en un tinglado de dimes y diretes. Lo que comenzó como un periodo de incidencias donde los diputados plantearían sus reflexiones del periodo desde sus curules, terminó con reclamos cruzados, acusaciones de incoherencia, llamados al orden y hasta aplausos aislados entre gritos y murmullos.

Fueron las reformas al Reglamento Interno y los proyectos anticorrupción los que se convirtieron en la manzana de la discordia que enfrentó a diputados de distintas bancadas, durante la última sesión del pleno que marca el cierre del actual periodo legislativo.

Todo empezó cuando el diputado de la bancada Vamos, Augusto Palacios, tomó la palabra y cuestionó que, a la fecha, no se hayan aprobado las reformas al Reglamento Interno de la Asamblea Nacional. Palacios recordó que su bancada ha impulsado proyectos anticorrupción y que el reglamento interno ha sido su bandera. Sin embargo, lamentó que, a pocos días del cierre de sesiones, el tema siga estancado.

Nos fuimos a una subcomisión disfrazada en la que no se avanzó en nada”, criticó el diputado que actualmente forma parte de la Comisión de Credenciales donde se discute el paquete de reformas. Y fue más allá: pidió al presidente del Legislativo, Jorge Herrera, solicitar al mandatario José Raúl Mulino convocar sesiones extraordinarias para debatir el mismo. “A nosotros no nos pagan para andar en cocteles, sino para trabajar”, soltó, desatando la primera reacción de la tarde.

El perredista Jairo Salazar no tardó en responder. “A los compañeros que piden la ley del Procurador, sí la vamos a discutir en el pleno, y el reglamento también. Pero eso implica ver otros proyectos que los de Vamos no cuestionan y que también son de interés nacional”, refutó, levantando murmullos de aprobación en su bancada.

Desde su curul, la diputada Yamirelis Chong, de Vamos, pidió la palabra. Su tono fue directo, sin rodeos. “Un año y medio de estar aquí y con 16 proyectos de modificación al reglamento interno, y todavía no hemos podido acabar esta discusión. Aquí hay diputados y bancadas que no quieren los cambios, no quieren quitarse privilegios ni discutir el reglamento interno. Y hay otros que no lo dicen, pero con sus acciones lo demuestran”, dijo con énfasis.

Mirando hacia el lado del PRD, añadió: “Me sorprende, diputado Jairo, que ustedes, que han hecho bloque para frenar proyectos anticorrupción, no se hayan podido poner de acuerdo para discutir la ley 462”.

El ambiente se caldeó. Desde su curul, el diputado Carlos Afú de Cambio Democrático alzó la voz. “Me sorprende cuando los diputados de Vamos hablan, porque no son coherentes”, disparó.

La bancada independiente tiene que recogerse. Aquí votaron diez en contra del presupuesto de la Nación. ¿Quieren presupuesto o no? Lo que pasa es que quieren darle plomo al presidente de la República… después piden carreteras y de todo para sus circuitos”, reclamó, mientras los de Vamos le respondían desde sus escaños. El murmullo se volvió ruido, y el presidente del Legislativo hizo sonar la campana para pedir orden.

El turno fue entonces para la diputada Ariana Coba, del Partido Panameñista, quien pidió la palabra entre aplausos y abucheos. “Sí es verdad que hay que discutir el reglamento interno, pero esa deuda no es de este periodo. En el pasado yo estuve aquí como suplente y tampoco se discutió. Ahora tenemos el tiempo; Roma no se hizo en un día y lo vamos a hacer en esta legislatura”, afirmó.

Coba defendió el papel de los suplentes: “Cuando nos postulamos fuimos dos, y lo voy a defender, porque soy producto de eso. Soy suplente y trabajé aquí”. Su intervención cerró con aplausos y algunos vítores. Y es que los suplentes buscan no ser desplazado del pleno, pues actualmente solo pueden asistir si son habilitados, por ello, impulsan una propuesta al reglamento interno.

Cuando el ambiente parecía calmarse, la presidenta de la Comisión de Credenciales, Dana Castañeda, tomó la palabra para intentar tender puentes, pero el tema se fue a mayores.

Todos somos una Asamblea. Ya no se trata de bancadas. La democracia no puede ser buena para unas cosas y mala para otras”, dijo. “Hemos debatido ampliamente sobre el reglamento y hemos logrado unificar en consenso los 16 proyectos. Hay buena voluntad de todas las bancadas”.

Pero en medio de su intervención, no pudo contenerse y le gritó desde el podio al diputado de Vamos, Luis Duke: “¡Eso no servía, Duke! ¡Tenía cosas inconstitucionales allí!. Lo que pasa es que ustedes quieren tener la razón y mandar aquí. ¿Cómo es posible que ustedes hayan recomendado que la Asamblea le diga al presidente de la República qué tiene que venir a decir?”, cuestionó. “Ustedes tienen que respetar la democracia. Aquí no podemos hacer taquilla”.

El punto final lo puso el presidente Jorge Herrera, quien rompió el protocolo y habló desde su silla presidencial. Su voz sonó cansada, pero decidida.

Yo vine a hacer un trabajo, independiente del partido que represento. Vine a hacer las cosas bien, no para estar taquillando ni pateando la pelota. Aquí se acostumbra a patear las leyes”, dijo.

“Hace años que no se discute el reglamento interno, y eso es un tabú. Yo no tengo temor a quitarme privilegios como diputado. Soy de partido político y lo voy a defender, porque en los partidos también hay gente buena”, agregó.

Antes de continuar la sesión, dejó la puerta abierta a una convocatoria extraordinaria. “Por mí, si hay que tener sesiones extraordinarias para discutir el reglamento, no tengo problema”.

Anoche la Comisión de Credenciales aprobó el primer bloque del proyecto de ley que busca un texto único del reglamento interno, que comprende los artículos 3 al 41, sin incluir artículos nuevos, y pretende continuar este jueves para probar los cinco bloques que hacen falta.