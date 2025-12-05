Mundial 2026: Embajada de Panamá en EEUU prepara consulados móviles para apoyar a panameños que viajen

Sobre el grupo que enfrentará Panamá, conformado por Inglaterra, Croacia y Ghana , el embajador reconoció la dificultad del reto, pero valoró positivamente el crecimiento del fútbol panameño y dijo que "no tenemos que tenerle miedo a nadie".

Estados Unidos/La Embajada de Panamá en Estados Unidos se encuentra afinando su logística de atención consular ante la posible llegada de miles de panameños que viajarían para presenciar los partidos de la Selección Nacional, tras conocerse oficialmente los rivales del grupo.

El embajador José Miguel Alemán confirmó que el tema fue abordado recientemente en la Casa Blanca, donde se evaluó el comportamiento migratorio de los ciudadanos panameños. Según explicó, el reporte de la Embajada de Estados Unidos refleja una mejora en los indicadores de aceptación.

“El informe que tiene la embajada de Estados Unidos es que el porcentaje de rechazo a los panameños ha bajado tremendamente en los últimos años", detalló.

Ante la posibilidad de concentraciones de entre 1,000 y 2,000 panameños en una misma ciudad, especialmente en días de partido, la embajada mantiene planes de contingencia, no solo por eventualidades de orden público, sino por situaciones recurrentes como la pérdida de pasaportes.

En ese sentido, Alemán informó que se activarán consulados móviles en las sedes donde juegue Panamá, una vez se confirmen oficialmente los estadios. Reconoció que la principal solicitud diaria a los consulados panameños en Estados Unidos está relacionada con pasaportes, por lo que buscan evitar que esta situación afecte a los fanáticos durante los encuentros.

“Tenemos que ir con el consulado a donde va a ser el partido, porque ahí es donde la gente va a perder su pasaporte”, indicó.

Como parte de la preparación, el embajador anunció que estará en Panamá los días 18 y 19 de diciembre, con el objetivo de coordinar directamente con la Presidencia de la República y la Cancillería la conformación de un equipo de trabajo para este operativo internacional.

Paralelamente, destacó que la coordinación con la FIFA se mantiene activa desde el mes de mayo, a través de la embajada panameña en Washington y la Casa Blanca. Incluso confirmó un reciente encuentro con Gianni Infantino, presidente del organismo rector del fútbol mundial, a quien agradeció el respaldo brindado.

Sobre el grupo que enfrentará Panamá, conformado por Inglaterra, Croacia y Ghana, el embajador reconoció la dificultad del reto, pero valoró positivamente el crecimiento del fútbol panameño.

“Panamá ha demostrado que ha aumentado su capacidad de fútbol… somos el primero de Centroamérica y no tenemos que tenerle miedo a nadie”.

