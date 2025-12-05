Sorteo Mundial 2026: Reacciones de Scaloni, Ancelotti, Deschamps y todos los entrenadores

El Mundial 2026 que se desarrollará en México, Estados Unidos y Canadá lo disfrutarás EN VIVO por TVMAX.

Washington, Estados Unidos/A continuación las principales reacciones tras el sorteo del Mundial de Norteamérica 2026 que se celebró este viernes en Washington.

La mayor cita del fútbol se disputará en Estados Unidos, Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio del próximo año.

Lionel Scaloni, DT de Argentina, a Telefe:

"No hay rival fácil". Argelia "es una buena selección, creo que tiene grandes jugadores, tiene un semillero muy grande que nutre también a Francia y a otros países".

Austria "hizo una gran eliminatoria y es un rival difícil también".

"No damos nada por descontado, si llegó ahí por algo será", dijo sobre Jordania.

Carlo Ancelotti, DT de Brasil, al canal SporTV:

"Tenemos que hacerlo bien e intentar terminar en el primer lugar del grupo. Hay que preparar bien el principio, el primer juego, sobre todo, va a ser muy importante".

"Tenemos que pensar en ganar los tres partidos. Marruecos primero, que es el juego más difícil, pero tenemos otros dos rivales. Tenemos que tener confianza".

Luis de la Fuente, DT de España, en zona mixta:

"El halago no nos va a debilitar, todo lo contrario. Es una gran responsabilidad. Queremos hacer algo importante en esta Copa del Mundo y eso pasa por hacer una buena fase de grupos y seguir caminando hacia delante. Luego los partidos van siendo más difíciles".

"Hay muchas selecciones candidatas a ser campeonas y nosotros sentimos igual que ellas, ni más ni menos, pero eso no te garantiza nada".

Didier Deschamps, DT de Francia, a periodistas:

"Es un grupo sólido, compacto. Aún no sabemos quién será el último rival, pero con Senegal y Noruega, está claro que el Grupo I es uno de los más difíciles, si no el más difícil. Pero bueno, es el Mundial, sabemos lo que nos espera".

Sobre el duelo entre Kylian Mbappé y Erling Haaland: "Hay un bonito duelo. (...) Tanto Kylian como Haaland son jugadores conocidos y reconocidos mundialmente, por lo que están en la carrera y lo estarán hasta el final por el título de máximo goleador".

Thomas Tuchel, DT de Inglaterra, a la BBC:

"Solo he experimentado fases de grupo en el formato Champions League (europea) y la forma de afrontarlo era tratando con el mayor respeto, y concentrándonos en ganar el grupo".

"Siempre parece difícil, pero tenemos confianza y estaremos bien preparados cuando llegue".

Javier Aguirre, DT de México, a la cadena Televisa:

"Que todos tengamos esa ilusión que tengo yo, que tiene la gente; que no hay rival pequeño, que no se puede uno confiar".

Sebastián Beccacece, DT de Ecuador, al canal Teleamazonas:

"Me gustan siempre los desafíos y creo que es una linda oportunidad para hacer historia".

Néstor Lorenzo, DT de Colombia, a medios:

"Estamos tranquilos (...) Me da confianza cuando veo que el equipo está bien".

Portugal es "uno de los mejores equipos del mundo en este momento (...) Nos da gusto competir y enfrentarnos a ese tipo de equipo".

Gustavo Alfaro, DT de Paraguay, a ABC:

Sobre el debut ante Estados Unidos: "Es una carga anímica muy grande, porque obviamente están puestos los focos de atención de todo un país en un organizador que tiene la obligación de empezar bien".

Thomas Christiansen, DT de Panamá, en zona mixta:

"Es un grupo muy difícil, pero todos los equipos que estaban en el panel son muy buenos equipos y era imposible que no tocara un grupo difícil".

"Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible y mejorar lo de Rusia (2018)".

Ståle Solbakken, DT de Noruega, en zona mixta:

"Kylian Mbappé y Erling Haaland están 'on fire', son quizás los dos mejores jugadores de Europa (...) Espero que Erling siga en esa forma".

"Francia (su rival en el Grupo I) es el equipo más fuerte de Europa junto a España".

Steve Clarke, DT de Escocia, a la BBC:

"Que venga (Brasil). El sorteo es fantástico". "Una de las cosas más importantes para mí era que no hubiera equipos europeos. Vamos a jugar contra tres equipos de primer nivel de tres continentes diferentes, y eso es lo que caracteriza a la Copa del Mundo. Es un sorteo realmente bueno".

Roberto Martínez, DT de Portugal:

"Creo que 'contendientes' es la palabra adecuada. Pero creo que los favoritos son los equipos que han ganado la Copa del Mundo anteriormente, porque hay un aspecto psicológico... Creo que aún tenemos que crecer, pero estamos llenos de esperanza y emoción".

Dick Advocaat, DT del debutante Curazao:

"Tenemos un equipo con muchos luchadores y sé por experiencia que siempre somos difíciles de vencer, por lo que todos los rivales a los que nos enfrentemos tendrán que jugar muy bien. Es emocionante para la isla, la gente está muy orgullosa".

Bubista, DT del debutante Cabo Verde:

"Queremos mostrar a la gente quiénes somos (y) jugar con corazón, buena actitud y mucha humildad. No se trata de tener miedo a España (...) Se trata simplemente de disfrutar del partido, contra un equipo al que, obviamente, debemos tener mucho respeto".