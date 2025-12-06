Sube el petróleo por estancamiento del conflicto en Ucrania

Los precios del petróleo subieron el viernes, impulsados por el estancamiento diplomático en torno a la guerra en Ucrania, y por una ola de frío en Estados Unidos que amenaza con disparar la demanda de combustibles para calefacción.

El precio del barril Brent del mar del Norte, para entrega en febrero, avanzó un 0,77%, hasta los 63,75 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en enero, subió un 0,69% y volvió a situarse justo por encima de la barrera de los 60 dólares, en 60,08 dólares.

"A la vista de la situación geopolítica entre Rusia y Ucrania, parece poco probable que se alcance un acuerdo de paz en un futuro cercano", comentó a la AFP Phil Flynn, de Price Futures Group.

Negociadores ucranianos sostendrán una nueva reunión este viernes en Miami, Florida, con los representantes del gobierno de Donald Trump para abordar el plan estadounidense sobre el fin de la guerra con Rusia.

Por otra parte, el aumento de las tensiones militares entre Estados Unidos y Venezuela también podría afectar los precios del petróleo, ya que Caracas "suministra 1,1 millones de barriles diarios de crudo, principalmente a China", según Jorge Leon, de Rystad Energy.

Por el momento, la prima de riesgo geopolítico sigue presente en los precios, mientras la continuación de los conflictos podría impactar negativamente el suministro.

Paralelamente, "los operadores esperan un aumento de la demanda de combustible para calefacción debido a las temperaturas particularmente bajas en Estados Unidos", señaló Phil Flynn, lo que impulsa los precios del oro negro.

"Este fin de semana hará bastante frío desde las llanuras del norte hasta el noreste, con (...) varios frentes fríos que anuncian la llegada de masas de aire ártico", advirtió el Servicio Meteorológico Nacional estadounidense (NWS).

Esta ola de frío podría "aumentar el riesgo de congelación en las zonas de producción", añade Flynn, lo que afectaría la ofert.