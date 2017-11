‘El que persevera alcanza’: Hablan los participantes del Concurso Nacional de Oratoria

En una visita a TVN Media, los concursantes manifestaron el orgullo que sienten por representar a sus respectivas provincias.

Este domingo un ganador alzará la copa de tan importante certamen nacional.

La mayoría confesó a TVN-2.com que intentaron entrar a este concurso en varias ocasiones hasta que se dio la oportunidad. Destacaron que, “el que persevera alcanza” e instaron a la juventud panameña a perseguir sus sueños.

Este año desarrollarán el tema: "Panamá, 100 años de registro de buques. Uniendo puertos, mares y personas", propuesto por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

Conozcamos lo que piensan cada uno de los participantes.

Bocas del Toro

Erika Ramírez, estudiante del Instituto Profesional y Técnico de Bocas del Toro, dijo que buscó la oportunidad durante tres años consecutivos y este año lo logró.

“Me siento exitosa y muy contenta de representar a mi provincia Bocas del Toro”, recalcó.

Para Erika, todo lo que ha aprendido durante su paso por el concurso la ayuda y le garantiza un buen futuro como profesional.

Coclé

Bruno Padilla, estudiante del Centro Educativo Santo Domingo, en la provincia de Coclé destacó que se anotó un día después que iniciaron las inscripciones.

“Estaba demasiado emocionado…Hubo momentos que dude que iba a lograrlo y estoy muy feliz de estar acá. Es una experiencia que como dice el eslogan del concurso, te cambia la vida”, dijo el concursante con alegría en su rostro.

Aseguró que este domingo se dará una demostración de un tema que realmente desconocemos y que debe generar orgullo en los panameños. “El propósito de esta preparación es escuchar a las doce voces de jóvenes que están expresando la preocupación y el interés que tienen por su país”.

Colón

Luis Grimaldo, es un estudiante del colegio Internacional del Caribe, quien piensa que, "esta es una oportunidad para demostrar a los jóvenes, que sin importar las condiciones sociales pueden marcar la diferencia en sus comunidades, con disciplina, perseverancia y esfuerzo continuo”.

Para Luis, captar por completo la gran cantidad de clases en la academia es difícil, pero mediante práctica y adaptación “ha logrado absorber un 90%”.

“Soy una nueva persona, totalmente. Cuando entré a la academia no tenía lo necesario para ser un orador de verdad. Pero ahora me atrevo a decir que con todo lo que he aprendido en este mes y medio, he cambiado por completo mi forma de actuar, pensamiento y personalidad”, aseveró.

Chiriquí

Alejandro Moreno, estudiante del colegio Pío XII, manifestó que intentó clasificar el año pasado y no pudo, pero este año logró la oportunidad. “Para mí el que persevera alcanza. Ese esfuerzo, toda la gente que me ha ayudado, poder estar el 19 de noviembre dándole ese orgullo a toda mi provincia de Chiriquí es un honor”.

Confesó que la academia es dura. “Hay que estar despierto a las cinco de la mañana estudiando. He comido periódico como nunca, todos los noticieros, todas las estadísticas y lo más importante es ser uno mismo”, sostuvo.

Darién

La representante de Darién es Jearim Anderson. Ella es estudiante de décimo grado del bachiller de ciencias del Centro Educativo Básico General Marcos Alarcón Palomino.

Es una de las pocas que en su primera participación clasificó en las regionales.

“Ha sido un crecimiento y evolución activa. Constantemente estoy aprendiendo cosas y estoy mejorando mis respuestas, mis movimientos y la forma como me comunico y tengo que responder”, aseguró.

Agregó que hará el mejor esfuerzo para que la copa vaya a su provincia.

Confiesa que lo más difícil ha sido enfrentar sus miedos y al público.

Pide a los jóvenes que tienen interés que se animen a participar. “Nunca se sabe que pueda ocurrir”.

Herrera

Andrea Osorio es estudiante del colegio Rafael Quintero Villarreal.

Según esta joven, intentó por tres años clasificar en las finales regionales.

“Tuve que esforzarme bastante y estar en la final representa una emoción enorme. Ser una de doce voces que van a dar a conocer algunos problemas del país y de igual forma buscarle soluciones”, dijo la representante de Herrera.

Su preparación ha sido exigente y aunque a veces no tienen tiempo de descansar, lo más valioso que se lleva es el conocimiento.

Los Santos

Obdulia Ábrego, del colegio Francisco Ignacio Castillero, dijo que está ansiosa por que llegue la final del concurso.

Su camino en la clasificatoria no fue fácil, necesitó de mucha perseverancia porque incluso se enfermó, situación que no la amilanó hasta que logró ser escogida representante de Los Santos.

De toda esta experiencia, considera que lo mejor ha sido compartir con 11 personas diferentes.

Panamá

Laura Tunón, es estudiante del Instituto Sun Yat Sen. Para ella es gratificante lograr sus metas con mucho esfuerzo, sobre todo porque representa un proceso de crecimiento.

Espera que este concurso de gran trayectoria nacional les brinde la oportunidad de conocer otros ambientes, desarrollarse y prepararse para el futuro.

Agrega que, en Panamá, debido a que hay más escuelas es muy difícil clasificar y el proceso es largo.

Considera que como panameña debe acoger a todas las provincias en la capital.

“Lo que más me gusta es la buena convivencia que tenemos profesores y estudiantes. Es algo muy bonito y nos hemos convertido en una familia”, resaltó.

Panamá Oeste

Sara Patiño, es estudiante de la escuela Secundaria Pedro Pablo Sánchez, de La Chorrera.

Su sueño desde los 8 años de edad era estar en el Concurso Nacional de Oratoria.

“Para mí es algo increíble estar en este concurso, uno de los proyectos juveniles más importantes del Panamá”, indicó.

Agrega Sara que, había participado en otras ocasiones, pero este año tuvo la oportunidad de clasificar.

Para este domingo se siente preparada para dejar en alto a su provincia.

Recomienda a la juventud que se esfuercen. “Sigan luchando por sus sueños, el límite es el cielo”.

Veraguas

La representante de la provincia bañada por dos mares es Joelid Mordock, estudiante del instituto Profesional Omar Torrijos Herrera.

Esta joven tiene un año de estar intentando entrar al concurso. “Más que todo es perseverancia, es trabajo en equipo”.

Agradece el apoyo de su familia y su provincia durante todo este proceso.

“Yo soy fiel creyente que todo viene de la mente, me reté, confié, nunca dudé y sabía que con pasión y sacrificio podía llegar a donde estoy”, resaltó.

Pidió a la juventud que sean emprendedores, que se eduquen y hagan cosas distintas, de la mano de los valores.

Comarca Ngäbe Buglé

Lourdes Bejerano, representante de la comarca Ngäbe Buglé, es estudiante del Centro Educativo Camarón Arriba.

Para esta joven la experiencia es grandiosa.

De niña escuchaba el concurso en la radio, pero no lo podía ver porque no contaba con televisión.

“Para mí ha sido una de las primeras metas que he logrado gracias a Dios y al esfuerzo y sacrificio, independientemente de los obstáculos que he pasado, estoy aquí representando la voz de todos mis hermanos ngäbes".

Para asistir a su colegio camina durante dos horas lo que debe ser un ejemplo para todos los estudiantes.

Comarca Guna Yala

Marlene Fernández, es estudiante del Instituto Cacique Olodebilinginya, de la comarca Guna Yala.

Su participación le permitirá ser la voz de sus “hermanos gunas”.

Este fue su tercer año intentando en las regionales. “Como dice un lema que siempre me inspira, el que persevera alcanza”.

Para ella, obtener información ha sido lo más difícil, pero ha puesto todo su empeño para dar lo mejor este domingo.