Abren inscripciones para participar en el Desfile de las Mil Polleras 2027

Las delegaciones interesadas en formar parte de esta celebración podrán realizar su inscripción hasta el próximo 18 de diciembre de 2026, a través del sitio web www.atp.gob.pa.

La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) anunció la apertura de las inscripciones para participar en el tradicional Desfile de las Mil Polleras, que volverá a recorrer las calles de Las Tablas, en la provincia de Los Santos, como parte de las actividades destinadas a exaltar las costumbres y tradiciones del país.

De acuerdo con la entidad, las delegaciones interesadas en formar parte de esta celebración podrán realizar su inscripción hasta el próximo 18 de diciembre de 2026, a través del sitio web www.atp.gob.pa.

El desfile representa una de las principales manifestaciones culturales de Panamá, al reunir a cientos de participantes que lucen distintas modalidades de la pollera, acompañadas de joyas, tembleques y otros elementos característicos de la vestimenta típica nacional.

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La actividad no solo busca preservar y promover el folclore panameño, sino también generar un impacto positivo en la economía de la región de Azuero, mediante la llegada de visitantes nacionales y extranjeros.

La ATP destacó que este evento representa una importante inyección económica para sectores como la hotelería, restaurantes, comercios, artesanos y emprendedores, que encuentran en esta celebración una oportunidad para impulsar sus negocios y ofrecer sus productos y servicios.

Con la apertura del proceso de inscripción, la entidad invita a las delegaciones a sumarse a esta nueva edición del desfile, que busca mantener vivas las tradiciones, fortalecer la identidad nacional y proyectar la riqueza cultural de Panamá.

Los interesados pueden consultar los requisitos y completar el proceso de inscripción en la página oficial de la Autoridad de Turismo de Panamá, antes de la fecha límite establecida.