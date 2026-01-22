Desfile de las Mil Polleras generó impacto económico de 43 millones de dólares

La ocupación hotelera alcanzó el 100% en amplias zonas, desde Chame hasta Veraguas, demostrando que este tipo de eventos dinamiza la economía regional y nacional, asegura la Autoridad de Turismo de Panamá.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Desfile de las Mil Polleras volvió a consolidarse como uno de los eventos culturales más importantes del país, al generar un impacto económico estimado en 43 millones de dólares y reunir a cerca de 288 mil personas, entre nacionales y visitantes, según informó la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP).

Ana Victoria Pinzón, directora de Mercadeo de la ATP, destacó que la edición de este año superó las expectativas y reafirmó el valor del desfile como un producto clave del turismo cultural panameño. “Definitivamente, el Desfile de las Mil Polleras se posiciona como uno de los eventos más importantes que resalta nuestro folclore y nuestra identidad”, señaló.

Como parte de la programación, por segundo año consecutivo se desarrolló la Vereda de las Mil Polleras, un espacio dedicado a la gastronomía, los emprendedores y los artesanos, organizado por el Ministerio de Cultura, el cual generó ingresos por 230 mil dólares, beneficiando directamente a pequeños productores y creadores locales.

En total, participaron 105 delegaciones, en un desfile que inició puntualmente a la 1:00 p.m. y concluyó cerca de las 9:30 p.m. Pinzón resaltó que el éxito del evento fue resultado de una planificación logística que se extendió por ocho meses, con el apoyo de más de 800 unidades de seguridad y atención, incluyendo Policía Nacional, Sistema Nacional de Protección Civil, Ministerio de Salud, Servicio Único de Manejo de Emergencias y servicios de ambulancia.

“La coordinación con los estamentos de seguridad y el respaldo del gobierno local fueron fundamentales para garantizar el orden, la fluidez del desfile y la seguridad de los asistentes”, afirmó.

Desde el punto de vista turístico, la directora de Mercadeo de la ATP subrayó que el desfile no solo beneficia a Azuero, sino a gran parte del interior del país. Indicó que la ocupación hotelera alcanzó el 100% en amplias zonas, desde Chame hasta Veraguas, demostrando que este tipo de eventos dinamiza la economía regional y nacional.

“El turismo cultural es lo que está moviendo hoy en día el turismo internacional. Este es un producto que Panamá tiene para ofrecer al mundo”, agregó Pinzón, al destacar que el desfile forma parte de la estrategia de posicionamiento de Panamá como marca país.

De cara a la temporada de verano, la Autoridad de Turismo anunció que continuará promoviendo los destinos nacionales a través de la campaña “Tripea lo tuyo”, incentivando tanto a panameños como a extranjeros residentes a recorrer el país y participar en los múltiples eventos culturales y actividades al aire libre.

Con estos resultados, Panamá inicia el 2026 con cifras positivas para el sector turístico, impulsado por eventos tradicionales que fortalecen la identidad cultural y el desarrollo económico del país.