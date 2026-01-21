Inauguran la versión 65 de la Feria Internacional de La Chorrera

La feria ofrece una variada muestra cultural, artesanal, agropecuaria y gastronómica, pensada para el disfrute de toda la familia.

Con un ambiente festivo, muestras folclóricas y una amplia oferta cultural y comercial, fue inaugurada oficialmente la versión número 65 de la Feria Internacional de La Chorrera, evento que se desarrollará desde este 21 de enero hasta el 1 de febrero.

El acto protocolar incluyó el tradicional corte de cinta, dando inicio formal a una de las ferias más concurridas del país, que este año espera la visita de más de 300 mil personas. Empolleradas, agrupaciones folclóricas y bandas musicales dieron la bienvenida a los asistentes, marcando el inicio de las celebraciones.

La feria ofrece una variada muestra cultural, artesanal, agropecuaria y gastronómica, pensada para el disfrute de toda la familia. Uno de los atractivos destacados es el área de artesanías, distribuida en cinco puntos dentro del recinto, donde los visitantes pueden encontrar piezas de barro, madera y trabajos tradicionales de distintas regiones del país.

Como novedad, los organizadores presentaron el pasaporte cultural, una herramienta destinada a orientar a los visitantes sobre las actividades, espacios y rutas dentro de la feria. Este pasaporte incluye un mapa y puede adquirirse en las entradas del evento.

En el ámbito de la seguridad, autoridades del Sinaproc y el Cuerpo de Bomberos realizaron inspecciones a más de 30 juegos mecánicos, sin detectar anomalías graves. No obstante, se emitieron recomendaciones a los asistentes, especialmente sobre el uso adecuado de los aparatos y la vigilancia de niños y objetos personales.

Además, la feria contará con custodia permanente de la Policía Nacional, personal médico, unidades del Sinaproc y bomberos, para atender cualquier emergencia durante los días del evento.

La Feria Internacional de La Chorrera reafirma su importancia como un espacio de encuentro familiar, promoción cultural y dinamización económica, invitando a nacionales y extranjeros a disfrutar de sus múltiples atractivos.

Información de Yeny Caballero y Yinva Caballero