Verano intenso, radiación ultravioleta y posible llegada del fenomeno del Niño, advierte el Instituto de Meteorología

Ciudad de Panamá/Con la entrada de 2026, Panamá enfrentará una temporada seca marcada por temperaturas extremas, alta radiación solar y señales tempranas del fenómeno de El Niño.

Así lo confirmó Luz Graciela de Calzadilla, directora del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha), en una entrevista con Noticias AM, donde detalló los principales riesgos climáticos para las próximas semanas.

El Impha emitió un aviso de vigilancia por altas temperaturas válido hasta el 24 de enero, con máximas que ya alcanzan los 34 °C.

“Aunque haya nubosidad, los rayos ultravioleta atraviesan con fuerza. Muchos creen que no se exponen al sol, pero sí están en riesgo”, advirtió Calzadilla, quien insistió en la importancia de hidratarse y usar protección solar, especialmente en horas centrales del día.

La directora del Instituto de Meteorología explicó que el país ya entró prácticamente en época seca, aunque persisten lluvias esporádicas en zonas como el sur del Darién, Veraguas y el Caribe, debido a la interacción de un frente frío con la zona de convergencia intertropical.

No obstante, el Arco Seco —que incluye provincias como Herrera, Los Santos y parte de Coclé— ya está en plena sequía y es la región más vulnerable a incendios forestales.

De hecho, el Impha ya reporta focos de calor y ha activado alertas para el Cuerpo de Bomberos. “Hemos firmado un convenio con ellos y les compartimos imágenes satelitales en tiempo real para monitorear puntos críticos”, señaló.

Formación de El Niño

Uno de los temas más preocupantes es la posible formación de El Niño. Calzadilla indicó que hay señales claras de calentamiento en el Pacífico Ecuatorial, lo que podría retrasar la entrada de la temporada lluviosa —normalmente en abril— y afectar sectores clave como la agricultura. “Estamos vigilando con responsabilidad. No queremos alarmar, pero sí preparar”, dijo.

Aunque febrero suele ser un mes seco, este año podría registrar lluvias ligeramente por encima de lo normal en algunas zonas, gracias a la humedad residual. Sin embargo, en el Arco Seco —donde se celebran los carnavales más grandes del país— no se esperan precipitaciones. “Podrán disfrutar del carnaval sin lluvia… aunque quizás extrañen un culeco para refrescarse”, bromeó.

Calzadilla también destacó los efectos del cambio climático: árboles como los guayacanes ya florecen fuera de temporada, en diciembre o enero, cuando tradicionalmente lo hacen en marzo. “El calentamiento global está trastocando los patrones naturales”, concluyó.