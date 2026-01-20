Aviso de vigilancia: aumentan riesgos de incendios en varias provincias del país

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha) emitió un aviso de vigilancia por generación y propagación de incendios que estará vigente desde las 9:00 a.m. del martes 20 de enero hasta las 11:59 p.m. del sábado 24 de enero de 2026.

Según el pronosticador Rafael Morán, el sistema de monitoreo satelital de incendios de la NASA (NASA Firms) ha detectado puntos de calor activos en varias zonas del Pacífico panameño, lo que indica riesgo de incendios en la región. Entre las provincias y comarcas bajo aviso se encuentran: Chiriquí, Comarca Ngäbe Buglé (sur), Veraguas (centro y sur), Los Santos, Herrera, Coclé, Panamá Oeste y Panamá.

El Imhpa señala que las condiciones atmosféricas actuales —como ausencia de lluvias, vientos constantes, temperaturas elevadas, alta incidencia de radiación solar y períodos de baja humedad— favorecen la propagación y generación de incendios, principalmente en áreas de vegetación.

El nivel de riesgo en las provincias y comarcas del Pacífico se encuentra entre moderado y alto, por lo que las autoridades instan a la población a extremar precauciones y reportar cualquier indicio de incendio a las entidades competentes.

Puedes leer: Clima en Panamá: Cielo parcialmente nublado y aguaceros aislados en varios puntos del país