Clima en Panamá: Cielo parcialmente nublado y aguaceros aislados en varios puntos del país

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha) emitió el pronóstico del tiempo para este martes 20 de enero.

El tiempo

En la vertiente del Caribe se prevé en horas de la madrugada cielo parcialmente nublado y aguaceros aislados sobre Bocas del Toro, Comarca Ngäbe Buglé, Norte de Veraguas y Costa Abajo de Colón; en horas de la mañana se espera persistan episodios de aguaceros aislados desde Bocas del Toro hasta Norte de Veraguas, el resto de la vertiente, cielo parcialmente nublado; en horas de la tarde y noche se esperan intervalos nublados con episodios de aguaceros aislados sobre el Caribe Occidental y Central, parcialmente nublado el resto de la vertiente.

En la vertiente del Pacífico se prevé en horas de la madrugada algunos chubascos aislados sobre Chiriquí, península de Azuero, Coclé y Panamá Oeste, cielo parcialmente nublado el resto de la vertiente; en horas de la mañana se espera cielo parcialmente nublado a lo largo de la vertiente; en horas de la tarde y noche se espera episodios de aguaceros aislados con actividad eléctrica sobre Darién y las comarcas Emberá Wounaan, cielo parcialmente nublado el resto de la vertiente.

Temperaturas

Las temperaturas máximas se prevén entre 21°C y 25°C en la Cordillera Central y entre 28°C y 33°C en el resto del país.

Viento

Se prevén vientos predominantes de dirección Noroeste, Norte y Noreste a lo largo del país, con excepción hacia Chiriquí y Sur de Darién, con intervalos de dirección variable en horas de la tarde; se esperan velocidades hasta los 45 km/h en el sector marítimo y sobre tierra firme velocidades menores de 30 km/h; no se descartan posibles ráfagas.

Condiciones marítimas

Caribe: Se esperan olas con alturas entre 1.50 y 2.10 metros y periodos entre 08 y 09 segundos. (Precaución, ver aviso de vigilancia).

Pacífico: Se esperan olas con alturas entre 0.61 y 1.30 metros y periodos entre 9 y 13 segundos.

Índices de radiación UV-B

Se prevén índices máximos entre 04 y 11 con nivel de riesgo entre moderado y extremo en el país.