Radiación UV alcanza niveles hasta muy altos en Panamá: expertos advierten riesgos para la salud

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá enfrenta actualmente niveles de radiación ultravioleta (UV) que oscilan entre moderados, altos y muy altos, una condición que incrementa la sensación térmica, sobre todo entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m., cuando la exposición al sol representa mayores riesgos para la salud.

Según los meteorólogos del Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa), en la vertiente del Caribe los índices UV se mantienen entre moderados y altos, mientras que en el Pacífico se prevén niveles altos a muy altos, situación que se ve agravada por la escasa nubosidad durante las horas de la mañana, lo que permite una mayor incidencia directa de los rayos solares.

Ante este panorama, el uso de protector solar se mantiene como una de las principales recomendaciones para quienes realizan actividades al aire libre. No obstante, se advierte que la exposición prolongada al sol puede provocar más que quemaduras.

"La persona comienza a tener una temperatura por arriba de 41 grados, como si tuviera fiebre, pero sin tenerla. De igual forma, lo que son calambres y, como tal, el engorrotamiento en los músculos, eso es debido a lo que son las temperaturas altas y el agotamiento por calor. Las personas, después de haber tenido mucho tiempo sofocados, eso les va dando una sensación de fatiga crónica", explió el doctor Jorge Rodríguez.

Agregó que, en el caso de los niños, también se presentan con frecuencia dermatitis y erupciones cutáneas. Los efectos del calor no solo impactan al cuerpo. El aumento de las temperaturas también puede influir en el estado emocional y psicológico de las personas, generando irritabilidad, malestar y cambios de ánimo, especialmente durante periodos prolongados de calor intenso.

Especialistas recomiendan que las actividades al aire libre, como visitas a playas y ríos, se realicen tomando medidas preventivas, entre ellas usar ropa ligera, de algodón y colores claros, que permita una mejor transpiración.

Asimismo, hidratarse constantemente, incluso sin sentir sed, es clave para evitar complicaciones.

Con información de Jocelyn Mosquera