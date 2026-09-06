Acodeco detecta incumplimientos en el 43.3 % de las verificaciones de pesos y medidas

Entre enero y julio, la Acodeco realizó 4,848 verificaciones metrológicas en todo el país, de las cuales 2,100 presentaron algún incumplimiento.

Panamá/El 43.3 % de las verificaciones metrológicas realizadas por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), entre enero y julio de 2026, registró incumplimientos.

Durante los primeros siete meses del año, el personal de Metrología efectuó 4,848 verificaciones en todo el país: 2,748 cumplieron con las disposiciones evaluadas y 2,100 presentaron alguna irregularidad.

Entre los principales hallazgos figuran las verificaciones especiales. De las 2,140 actuaciones efectuadas, 1,138 incumplieron y 1,002 se ajustaron a los parámetros establecidos.

En las revisiones de contenido neto, que incluyen productos como útiles escolares, cemento, pan, huevos y gas, se detectaron 285 incumplimientos entre 576 verificaciones, casi la mitad de los casos evaluados.

Las inspecciones relacionadas con la conexión de tanques de gas de 25 libras, contempladas en la Ley 71, dejaron 380 incumplimientos. En cuanto a la tara y el rotulado de estos cilindros, regulados por la Ley 72, 141 de las 377 verificaciones no cumplieron.

También se revisaron pesas y balanzas: de 198 verificaciones, 31 presentaron incumplimientos.

Combustibles registraron mayor cumplimiento

Las verificaciones de combustibles mostraron uno de los niveles más altos de cumplimiento. De las 947 revisiones realizadas en estaciones, surtidores y tanques, 926 cumplieron y 21 presentaron irregularidades, lo que representa un cumplimiento aproximado del 97.8 %.

En las verificaciones de grasas utilizadas en pailas y freidoras, 23 casos cumplieron y uno no se ajustó a los parámetros evaluados.

Como referencia, durante todo 2025 se efectuaron 51,963 verificaciones, de las cuales 6,523 incumplieron, equivalentes al 12.6 % del total anual. La Acodeco aclaró que esta cifra abarca 12 meses, por lo que no constituye una comparación directa con los resultados registrados entre enero y julio de 2026.

La institución explicó que estas acciones buscan “comprobar que los instrumentos utilizados en las transacciones comerciales funcionen correctamente y que las cantidades, pesos y medidas verificadas correspondan a lo ofrecido al consumidor”.

Asimismo, recordó que las verificaciones protegen “el derecho de los consumidores a recibir la cantidad exacta del producto o servicio por el que están pagando”.