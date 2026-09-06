Monseñor Ulloa llama a los panameños a bajar el tono: 'La verdad no necesita insultos para ser verdad'

El arzobispo de Panamá pidió no confundir la defensa de la justicia con la descalificación y destacó los 100 años de la Arquidiócesis Metropolitana dentro de los 513 años de historia de la Iglesia en Panamá.

Provincia de Panamá./El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, hizo un llamado a los panameños a recuperar el encuentro, el diálogo y la fraternidad, al tiempo que recordó que exigir justicia y señalar los problemas no debe convertirse en una razón para descalificar o humillar a los demás.

Durante su sermón, Ulloa destacó el mensaje del profeta Ezequiel, que, según explicó, recuerda que no se puede ser indiferente ante el hermano. También citó las enseñanzas de San Pablo sobre el amor como criterio para actuar y las palabras de Jesús sobre cómo recuperar la comunión cuando una relación se rompe.

“Todavía estamos a tiempo de volver a encontrarnos”, afirmó.

El arzobispo exhortó a los fieles a no permanecer indiferentes ante las situaciones que afectan a otras personas y recordó que existe una responsabilidad compartida.

Ulloa señaló que esta responsabilidad también alcanza a la sociedad. Advirtió que cuando una familia se rompe, alguien pierde la esperanza o una comunidad se divide, no se puede simplemente mirar hacia otro lado. Sin embargo, aclaró que asumir esa responsabilidad no significa convertirse en jueces de los demás.

“Corregir desde el amor, decir la verdad y exigir justicia, pero sin destruir la dignidad del otro”, sostuvo.

Llamado a bajar el tono

Durante su mensaje, Ulloa hizo un llamado al país a bajar el tono de la confrontación, dejando claro que esto no significa callar ante la injusticia ni esconder los problemas.

“Hay situaciones que deben ser denunciadas y responsabilidades que deben exigirse”, agregó que, “la verdad no necesita insultos para ser verdad; la firmeza no necesita humillar para ser firmeza”. Ulloa también llamó a respetar las diferencias y evitar que quienes piensan distinto sean vistos como enemigos.

En ese sentido, advirtió sobre la necesidad de mantener coherencia entre el deseo de paz y la manera en que las personas se relacionan. “No podemos pedir paz en las calles si llevamos guerras en nuestras palabras; no podemos hablar de fraternidad mientras descalificamos al que piensa diferente”, enfatizó.

100 años como Arquidiócesis Metropolitana

Por otro lado, Ulloa se refirió a la celebración de los 100 años de la Arquidiócesis de Panamá como Arquidiócesis Metropolitana, una conmemoración que, según explicó, forma parte de los 513 años de historia diocesana.

“Somos una sola diócesis, una misma Iglesia y tres lugares de peregrinación histórica una en Panamá Viejo, Casco Antiguo y Darién. Cambió el lugar, pero no cambió la misión”, destacó.

El arzobispo resaltó que, aunque han cambiado las generaciones pero fe sigue caminando.

“Los 100 años que estamos celebrando no borran los 513 años, sino que están dentro de ella. Tenemos 513 años de historia diocesana y celebramos 100 años de esa misma Iglesia como Arquidiócesis Metropolitana”, afirmó.