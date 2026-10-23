Adolescente de 17 años detenido por presunto secuestro y robo en Parque Lefevre

El adolescente de 17 años quedó bajo detención provisional por su presunta participación en el secuestro de una pareja y el robo de sus pertenencias en el sector de La Ratonera, en Parque Lefevre.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un adolescente de 17 años fue aprehendido y se le imputaron cargos por su presunta vinculación con los delitos de secuestro y robo, en un caso ocurrido en el corregimiento de Parque Lefevre, en la ciudad de Panamá.

La Procuraduría General de la Nación informó que, durante las audiencias ante un juez penal de adolescentes, se legalizó la aprehensión del menor de 17 años y se ordenó su detención provisional, tomando en cuenta el riesgo para las víctimas, debido a que el imputado las conoce y sabe dónde residen.

Según las investigaciones de la Fiscalía Segunda Superior de Adolescentes, los hechos ocurrieron entre el 17 y el 19 de octubre de 2026, en un cuarto de alquiler ubicado en el sector de La Ratonera.

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De acuerdo con las pesquisas, dos adolescentes, presuntamente en compañía de varios adultos, habrían mantenido secuestrada a una pareja y exigido dinero a sus familiares a cambio de su liberación.

Durante el cautiverio, las víctimas habrían sufrido agresiones físicas y fueron despojadas de teléfonos celulares y dinero, según la información oficial.

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