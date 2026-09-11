Descuentos a jubilados: Ministro Chapman anuncia que Gobierno evalúa diferentes apoyos

Las partes acordaron durante la primera reunión convocar un nuevo encuentro en la Presidencia de la República, tentativamente para el martes 15 de septiembre de 2026.

Ciudad de Panamá, Panamá/El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, indicó que continuarán las reuniones entre el Gobierno, el sector privado y los jubilados para analizar el proyecto de ley que amplía los descuentos a este grupo de la población.

La iniciativa fue aprobada en tercer debate por la Asamblea Nacional y se encuentra a la espera de la sanción o el veto del Ejecutivo.

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Chapman señaló que se están evaluando diferentes mecanismos, además de los descuentos, para apoyar a los jubilados. Entre las alternativas mencionó las transferencias monetarias y los apoyos especiales.

Muy buena reunión. Yo creo que hubo una disposición a conversar donde se habló, primeramente, en reconocer que en la población hay retos importantes, donde hay situaciones de vulnerabilidad que deben ser atendidas. Y creo que el Gobierno nacional, sobre todo desde el punto de vista técnico, puede aportar ideas innovadoras que vayan más allá de tomar iniciativas que no necesariamente son, en su inmensa mayoría, sino todas, muy bien intencionadas, pero no necesariamente van a lograr solucionar los problemas apremiantes que se han identificado”, expresó.

Añadió que “yo estoy optimista de que en esas mesas de trabajo van a surgir muy buenas ideas”.

Ante la consulta sobre si se buscarían mecanismos distintos de los descuentos, Chapman respondió que “yo creo que están todas las ideas sobre la mesa. Descuentos puede ser una. Puede ser también apoyos especiales, transferencias monetarias, qué sé yo. Yo creo que ahí va a haber distintas opciones para un problema claramente identificado”.

Como recordarán, estos descuentos estarían dirigidos a los jubilados y pensionados que reciben menos de 600 dólares.

Las partes acordaron durante la primera reunión, ayer jueves, convocar un nuevo encuentro en la Presidencia de la República, tentativamente para el martes 15 de septiembre de 2026.

En esa reunión comenzarán a analizar las alternativas viables relacionadas con el proyecto de ley, con la participación del Gobierno, el sector privado y representantes de los jubilados.

Con información de María De Gracia.