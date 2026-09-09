Gobierno, empresarios y jubilados volverán a reunirse para analizar proyecto de ley sobre descuentos a jubilados

El Gobierno, representantes de jubilados y pensionados y sectores empresariales volverán a reunirse el próximo martes para analizar el alcance, impacto e implementación de la norma, que contempla nuevos descuentos y beneficios para los adultos mayores.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Gobierno, representantes de jubilados y pensionados, así como el sector empresarial, acordaron continuar el análisis del proyecto de ley 226, que establece nuevos incrementos y beneficios para este sector, con énfasis en cómo implementar las medidas y garantizar que lleguen a quienes tienen menores ingresos.

La reunión contó con la participación de representantes de los jubilados y pensionados, Federación de Cámaras de Comercio y ministros de Estado. También se abordaron las dificultades que podría generar la implementación de algunas de las disposiciones contempladas en la norma. De acuerdo con lo expuesto durante el encuentro, la Ley 226 está siendo analizada por los asesores legales del Ejecutivo, quienes deberán presentar un informe al presidente de la República, José Raúl Mulino, para contribuir a la decisión sobre la norma.

El mandatario dispone de 30 días para sancionar o vetar la ley. Uno de los puntos planteados durante la reunión fue la necesidad de establecer mecanismos que permitan que los beneficios alcancen principalmente a los jubilados con menores ingresos.

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Representantes de los sectores involucrados señalaron que al menos el 68% de los jubilados y pensionados del país recibe ingresos inferiores a $300 mensuales, por lo que consideran que este grupo debe ser una de las prioridades de las medidas que finalmente se adopten.

Durante el encuentro también se planteó la necesidad de revisar cómo se aplicarán las medidas para determinar su alcance y posible impacto tanto en los jubilados como en los micro y pequeños negocios del país.

El próximo encuentro está previsto para el martes a las 11:00 a. m., cuando se espera continuar la discusión sobre la implementación, el alcance y el impacto de la Ley 226.

Con información de Yenny Caballero