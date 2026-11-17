El informe recoge sanciones económicas contra 33 servidores públicos y 11 recomendaciones de destitución. Incluye sanción contra un servidor del Tribunal Electoral y este medio conoció que se trata del caso de Edwin Cedeño , cuñado de la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, quien se encontraba en funciones en el Mitradel.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) reveló que ha aplicado sanciones contra los alcaldes de Santiago, David y Río de Jesús por contratar familiares en sus municipios. En estos tres casos, las recomendaciones de destitución corresponden a los familiares contratados, no a los alcaldes.

De acuerdo con el comunicado divulgado este 17 de noviembre por la Antai, en Río de Jesús se comprobó la contratación de un sobrino del alcalde. En Santiago y David también se verificó la contratación de familiares, aunque el documento no precisa el parentesco.

Estos hallazgos forman parte de un informe en el que Antai comunica sanciones económicas contra 33 servidores públicos y recomendaciones de destitución de 11 funcionarios, por nepotismo, conflicto de intereses y uso inadecuado del tiempo de trabajo. El documento no detalla las fechas en que se impusieron las sanciones ni sus montos.

Universidad de Panamá concentra más sanciones

Entre los casos enumerados, la Universidad de Panamá acumula la mayor cantidad de servidores sancionados económicamente, con 11. Diez corresponden a nepotismo: dos en Colón, seis en Herrera y otros dos cuya sede no se especifica.

La sanción restante corresponde a una funcionaria en Herrera que, durante cuatro meses, acumuló cinco ausencias y 32 tardanzas.

Además, Antai recomendó la destitución de una profesora de la Universidad de Panamá en Bocas del Toro por ausencias injustificadas. Según el comunicado, la docente también ejerce como jueza de garantías del Órgano Judicial y se ausentaba de sus labores universitarias sin presentar las justificaciones correspondientes. La recomendación se refiere a su puesto como profesora.

En la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) se reportaron ocho sanciones: siete por nepotismo, al trabajar junto a familiares en una misma unidad administrativa, y una contra una funcionaria que acumuló 13 ausencias en cuatro meses.

Un funcionario del Tribunal Electoral entre los casos reportados

El informe también incluye una sanción contra un servidor público del Tribunal Electoral, en la provincia de Panamá, por nepotismo y conflicto de intereses.

Antai indicó que el funcionario había sido solicitado en préstamo interinstitucional por un ministerio y que la situación configuró ambas faltas. Este medio conoció que se trata del caso de Edwin Cedeño, cuñado de la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, quien confirmó, en su momento, ante los cuestionamientos de diputados de la Comisión de Presupuesto que su familiar trabaja bajo sus directrices y que ella había consultado a la Antai.

En el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), la entidad recomendó destituir a una funcionaria tras comprobar un vínculo familiar con el subdirector general, lo que, según Antai, constituyó nepotismo y conflicto de intereses.

Familiares en otras dependencias

En la regional de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre en Darién, Antai sancionó al director regional al comprobar que dos familiares trabajaban junto a él. También recomendó la destitución de ambas funcionarias, pero estas ya habían renunciado cuando se les iba a notificar.

Una situación similar se reportó en la Caja de Seguro Social en Veraguas, donde se recomendó destituir a dos funcionarias: una madre que ejercía como jefa de la Oficina Institucional de Recursos Humanos y su hija, que trabajaba en la misma dependencia. Al momento de la notificación, se informó que una había renunciado y la otra había sido destituida.

El documento también recoge sanciones contra los representantes de Tubualá y San José, en Veraguas, por contratar a una cuñada y una sobrina, respectivamente. Antai recomendó la destitución de las familiares contratadas.

Otros casos incluyen sanciones a un padre y su hijo en el Cuerpo de Bomberos de Veraguas, a dos funcionarios del Hospital Santo Tomás y a dos servidores de la escuela El Varital, en Chiriquí, donde la directora supervisaba directamente a un profesor con quien mantenía un vínculo familiar.

Por uso inadecuado del tiempo de trabajo, también fue sancionado un funcionario del Ministerio de Salud en Herrera, a quien se le detectaron aproximadamente 45 irregularidades en sus marcaciones durante seis meses.