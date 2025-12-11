Anuncian cierres parciales e intermitentes en Burunga Este por construcción de red de alcantarillado

El PSP explicó que estos cierres son necesarios para avanzar con una de las obras clave del sistema de alcantarillado sanitario en Burunga, destinadas a mejorar la infraestructura y la sostenibilidad del sistema en esta comunidad.

El Programa Saneamiento de Panamá (PSP) informó que, como parte del proyecto “Diseño y Construcción de la Red de Alcantarillado de Burunga Este”, se realizarán cierres parciales y totales, de manera intermitente y por fases, en la vía principal del corregimiento de Burunga, distrito de Arraiján.

Los trabajos serán ejecutados por BTD Proyectos 12, S.A., y comprenden el tramo que va desde la intersección de la calle 25 de Diciembre hasta el sector de Materiales Nuevo Cortez, donde se construye el Colector Principal de Burunga Centro, Tramo #1.

Detalles del cierre

Fecha de inicio: continuo desde diciembre de 2025

continuo desde diciembre de 2025 Duración estimada: 56 días

56 días Horario de trabajo: lunes a sábado, de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

El PSP explicó que estos cierres son necesarios para avanzar con una de las obras clave del sistema de alcantarillado sanitario en Burunga, destinadas a mejorar la infraestructura y la sostenibilidad del sistema en esta comunidad.

Te puede interesar: Minsa descarta circulación de subvariante de influenza que enciende alertas en Europa

Canales de contacto

La ciudadanía puede realizar consultas a través de BTD Proyectos 12, S.A., contactando a la Lcda. Kenya Obregón al celular 6286-0928 o al correo burungaeste@btdes.com, en horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.d.

El Programa Saneamiento de Panamá pidió disculpas por las molestias que estos trabajos puedan ocasionar y agradeció la comprensión y colaboración de los residentes para garantizar el éxito del proyecto.