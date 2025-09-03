Aprehenden en La Chorrera a presunto homicida de mujer en Parita

Panamá Oeste/Un hombre de aproximadamente 30 años fue aprehendido este martes en el distrito de La Chorrera, Panamá Oeste, por su presunta vinculación con el homicidio de una mujer de 62 años, registrado el pasado 1 de septiembre en la comunidad de Los Higos de Parita, provincia de Herrera.

Durante el operativo, las autoridades allanaron una residencia y un vehículo, donde se encontraron indicios que podrían estar relacionados con el crimen. Estos elementos fueron remitidos al Ministerio Público como parte de las investigaciones en curso.

La captura se logró durante diligencias de allanamiento desarrolladas por la Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en coordinación con el Ministerio Público. Las unidades se trasladaron desde Herrera hasta Panamá Oeste para dar con el paradero del sospechoso.

En desarrollo....