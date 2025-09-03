Clima en Panamá: Se esperan condiciones inestables en el Caribe y Pacífico con lluvias de variada intensidad

Se mantiene un aviso de vigilancia por lluvias hasta la medianoche de este miércoles.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) prevé para este miércoles condiciones variables en ambas vertientes del país, con presencia de aguaceros y tormentas aisladas durante el día.

En el Caribe, la mañana estará marcada por aguaceros dispersos en zonas marítimas con posibilidad de avanzar hacia costas y áreas terrestres. En horas de la tarde se esperan nublados con lluvias de distinta intensidad en el occidente, mientras que en el resto de la vertiente se prevén aguaceros acompañados de tormentas aisladas. Durante la noche, los aguaceros se concentrarán principalmente en áreas marítimas.

En el Pacífico, se anticipan lluvias y aguaceros matutinos en el mar con probabilidad de extenderse hacia Veraguas Sur, Azuero y Panamá Este. El resto de la vertiente presentará un cielo variable, entre parcialmente nublado y nublado. Para la tarde se esperan lluvias y aguaceros en distintos puntos del país, con episodios más intensos sobre provincias centrales y occidente. En la noche, las precipitaciones se extenderán hacia las tierras bajas de Chiriquí, la comarca Ngäbe Buglé, Veraguas y el golfo de Chiriquí.

Las temperaturas máximas estarán entre 29°C y 32°C en el Pacífico; de 28°C a 30°C en el Caribe, y de 24°C a 28°C en la Cordillera Central. Los vientos serán del oeste-noroeste, sur y suroeste, con velocidades de 15 a 20 km/h.

En el Caribe, las olas alcanzarán alturas de 0.8 a 1.2 metros con periodos de 7 a 8 segundos, mientras que en el Pacífico variarán de 0.5 a 1.5 metros, con periodos de 15 a 18 segundos.

Los índices de radiación UV-B se mantendrán en niveles de altos a muy altos (6 a 10) en todo el país.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a la situación y tomar precauciones en áreas vulnerables a crecidas y deslizamientos ante condiciones climáticas que pueden generar afectaciones. Las advertencias que debería considerar son:

Evite transitar por calles o caminos inundados.

Mantenga la calma y siga las instrucciones de las autoridades de seguridad y locales.

No cruce ríos o quebradas crecidas, ni a pie ni en caballos, ni en vehículo.

Mantenga encendidos sus radios o dispositivos móviles para recibir información oficial.

Tenga preparada una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, medicamentos, linterna, documentos y baterías.

Si observa saturación de suelos en los alrededores de su vivienda, salga de la misma y llame a las autoridades de los servicios de emergencia, entre estas el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Los números de emergencias son el 911, 6998-4809 y el 520-4429.

