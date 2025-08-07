Aprehenden a dos exrepresentantes por investigación de peculado en juntas comunales de Arraiján

Arraiján, Panamá Oeste/Dos exrepresentantes y un extesorero de dos juntas comunales de Arraiján fueron aprehendidos este jueves por su presunta vinculación con el delito de peculado en perjuicio del Estado, relacionado con el manejo de fondos del Programa de Interés Social (PDIS).

Se trata de dos exrepresentantes y un extesorero de los corregimientos de Juan Demóstenes Arosemena y Burunga. Las detenciones forman parte de una investigación que se inició tras una denuncia presentada por la Autoridad Nacional de Descentralización, que alertó sobre la falta de sustentación en el uso de fondos públicos asignados a estas juntas comunales.

La Fiscalía Anticorrupción, en conjunto con unidades de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial de la Policía Nacional, llevó a cabo las aprehensiones durante diligencias de allanamiento y registro efectuadas en horas de la madrugada en las residencias de los implicados.

Según auditorías de la Contraloría General de la República, en el caso del exrepresentante y extesorero de Juan Demóstenes Arosemena, se determinó una lesión patrimonial al Estado por un monto de $236,430.05. Mientras que en la Junta Comunal de Burunga, el informe de auditoría reveló irregularidades en desembolsos por $185,378.39.

La Procuraduría General de la Nación informó que todas las diligencias de allanamiento y registro contaron con la autorización previa de un juez de garantías.