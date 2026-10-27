Reforma electoral, planillas de la Asamblea y crisis en el PRD: Benicio Robinson habla del tablero político

Robinson explicó que los fondos recibidos mediante el financiamiento público recibido por el PRD en los últimos 15 años se han enfocado estrictamente en capacitación y funcionamiento institucional.

Ciudad de Panamá/El veterano diputado y presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, rompió un silencio de siete años sin dar entrevistas exclusivas para abordar diversos temas. Con cuatro décadas de presencia en la política panameña, Robinson habló del futuro del Órgano Legislativo, la crisis interna de su colectivo y la tormenta política que rodea el paquete de reformas electorales.

Topes de financiamiento y cuestionamientos a la libre postulación

La discusión sobre las reformas electorales en la Asamblea Nacional se mantiene en el centro del huracán político. Al ser consultado sobre las más de 40 modificaciones introducidas que generaron suspicacia, Robinson defendió el rol de la Asamblea Nacional en la revisión de los proyectos y aclaró que varias propuestas iniciales fueron retiradas para evitar roces de constitucionalidad, como aquellas que pretendían legislar a pocos meses de los comicios.

"Las reformas fueron discutidas y los partidos políticos participaron en las comisiones. Algunas propuestas las retiramos porque el Tribunal Electoral expuso que podían ser inconstitucionales, como legislar tres meses antes de las elecciones. Eso da un sabor de que se están haciendo las cosas diferentes", afirmó el diputado.

En cuanto al financiamiento de las campañas, el dirigente adelantó un cambio de postura respecto a los topes de donaciones privadas. Explicó que se evalúa bajar los montos de 300,000 a 150,000 dólares —e incluso un tope de 100,000 dólares para distritos que no alcancen el cociente electoral—, reconociendo el descontento ciudadano frente al alto costo de la política.

Sin embargo, Robinson justificó que el dinero en zonas apartadas como Bocas del Toro responde a gastos logísticos de movilización fluvial y terrestre para llevar a los electores a las urnas.

Uno de los puntos de la entrevista en Noticias AM fue su postura sobre el subsidio electoral. Robinson propuso eliminar este financiamiento estatal para los partidos políticos, al estilo de otros modelos internacionales, y exigió a la Contraloría General de la República una auditoría forense que abarque los últimos 15 años para esclarecer el uso de más de 250 millones de dólares.

Sobre el espinoso tema de las candidaturas independientes y la conformación de listas en las pasadas elecciones, el líder político insistió en que existieron ventajas logísticas desmedidas a favor de la libre postulación.

"Si se aprobó una ventaja al inicio del código, no es problema; pero cambiar las reglas tres meses antes de las elecciones sí lo es. En San Miguelito se les dio derecho a tres listas frente a una sola que lleva el partido. Si vamos a tener equidad en esto, que sea para todos", sentenció.

El poder del Órgano Legislativo y la justificación de las planillas

El funcionamiento y la imagen de la Asamblea Nacional continúan bajo la lupa ciudadana, especialmente por el manejo de las planillas y el abultado presupuesto operativo.

Frente a los constantes cuestionamientos sobre los millones de dólares destinados mensualmente al pago de personal y las promesas incumplidas de reducir la planilla legislativa, Robinson apeló a su dilatada experiencia para defender su estructura de colaboradores.

Con ocho periodos legislativos en su haber y un cambio de circuito político de 1-2 a 1-1 para asegurar su permanencia tras la eliminación de su antiguo circuito en Bocas de Toro, el diputado argumentó que su cantidad de asesores responde a las exigencias operativas de su labor y al respaldo comunitario acumulado a lo largo de 40 años.

"Claro, si tengo 40 años ahí... por los años que uno ha tenido ahí. Yo no sé si hay diputados que tienen gente que trabaja o no trabaja, mis colaboradores están por necesidad y por los trabajos que uno hace", defendió Robinson, quien se le acredita una planilla de alrededor de 116 funcionarios.

Crisis y reestructuración interna del PRD

La sombra de los recientes resultados electorales y la situación interna del PRD también ocuparon un espacio central en el balance político. Ante los señalamientos de que el colectivo atraviesa una de las peores crisis de su historia —traducida en la votación presidencial más baja de su historia—, Robinson defendió la vigencia territorial del partido destacando la obtención de alcaldías y cientos de representantes de corregimiento a nivel nacional.

Robinson explicó que los fondos recibidos mediante el financiamiento público se han enfocado estrictamente en capacitación y funcionamiento institucional, operando a través de 26 áreas organizativas en todo el país. No obstante, reiteró que la transparencia financiera debe validarse mediante una revisión exhaustiva y profunda de cuentas.

Reconoció que en los últimos 15 años el PRD recibió alrededor de 60 millones en subsidio electoral.

Finalmente, Robinson confirmó que mantiene sobre la mesa la propuesta para modificar los estatutos internos del partido y homologar la responsabilidad legal en la figura del presidente en lugar del secretario general. Según el político, esto busca equilibrar las cargas de poder heredadas desde la fundación del movimiento bajo el liderazgo de Omar Torrijos Herrera, restando centralismo a la secretaría y adaptándose a modelos partidarios modernos en la región.