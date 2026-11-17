No compartir el PIN, evitar contar dinero en público y mantener las compras fuera de la vista dentro de los vehículos son algunas de las recomendaciones.

Ciudad de Panamá, Panamá/Ante las compras del Black Friday, previsto para el viernes 27 de noviembre, la Policía Nacional inició un operativo de vigilancia en centros comerciales y pidió a los consumidores tomar precauciones para evitar hurtos, robos y estafas.

Los comercios se preparan para ofrecer descuentos de entre el 20% y el 70% en mercancía seleccionada. El movimiento comercial también coincide con la llegada de personas que han recibido sus ahorros y comienzan a realizar las compras navideñas.

Antonio Morales, teniente del Departamento de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, recomendó utilizar cajeros automáticos ubicados dentro de centros comerciales y evitar la intervención de desconocidos al retirar efectivo.

“No permita que nadie lo ayude a sacar su dinero. No dé su número PIN. Evite en todo momento contar dinero en público”, expresó.

El teniente también aconsejó mantener las pertenencias cerca del cuerpo y prestar atención al entorno durante los recorridos por los comercios.

“Utilice las conocidas cangureras; manténgala a la parte del frente. No coloque su celular en el bolsillo trasero. Observe su alrededor”, indicó.

Para quienes se trasladan en vehículo, Morales recomendó guardar las compras y otras pertenencias en el maletero, de manera que no queden expuestas y llamen la atención de los delincuentes.

“No tenerla en lugar visible donde puedan quebrarle el vidrio del vehículo”, señaló.

El operativo policial comenzó desde el fin de semana en distintos centros comerciales, como parte de las acciones de seguridad ante el aumento de compradores durante esta temporada.

Con información de Jocelyn Mosquera.