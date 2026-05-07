Boquete será escenario de prueba de resistencia en montaña con atletas extranjeros

Organizadores destacan que este tipo de eventos no solo impulsa el deporte, sino que también fortalece el turismo deportivo y la proyección internacional de destinos como Boquete.

El distrito de Boquete se prepara para recibir una de las competencias de montaña más exigentes del país con la llegada del Ultra Panamá Trail Series 2026, programado para este 9 de mayo, un evento que reunirá a corredores nacionales e internacionales en recorridos técnicos en las faldas del volcán Barú.

La competencia forma parte del crecimiento sostenido del trail running en Panamá y contempla distancias de 25K, 42K y 80K, en rutas que combinan paisajes naturales, cambios de altitud y terrenos de alta exigencia física.

Atletas internacionales en la línea de salida

En esta primera edición, la participación internacional será uno de los principales atractivos, con atletas provenientes de Chile, Perú, Ecuador y Canadá, lo que refuerza el carácter regional del evento.

Entre los corredores confirmados destacan:

Katherine Cañete (Chile, 25K)

Sebastián Pinto (Ecuador, 25K)

Nicolás Guaiquin (Chile, 25K)

María José Canales (Chile, 80K)

Anais Alvarado (Panamá, 25K)

John Huamán (Perú, 25K)

Remigio Huamán (Perú, 80K)

Lucero Chocca (Perú, 25K)

La presencia de estos atletas contribuye al fortalecimiento de la escena del trail running en el país y al crecimiento de una comunidad deportiva que sigue ganando espacio en la región.

Un deporte en expansión en entornos naturales

El recorrido en las faldas del volcán Barú representa uno de los principales retos del evento, debido a sus condiciones climáticas cambiantes y exigencia física, lo que convierte la competencia en una prueba de resistencia y estrategia.

Este tipo de iniciativas ha contribuido a posicionar a Panamá como un destino emergente para el trail running en Centroamérica, integrando deporte de alto rendimiento con entornos naturales privilegiados.

En el marco del evento, la marca adidas acompaña la iniciativa impulsando la participación de atletas élite y promoviendo el desarrollo del running de montaña en la región.

Más allá de la competencia

Organizadores destacan que este tipo de eventos no solo impulsa el deporte, sino que también fortalece el turismo deportivo y la proyección internacional de destinos como Boquete.

Con ello, el Ultra Panamá Trail Series 2026 se consolida como una plataforma que conecta naturaleza, rendimiento y experiencia deportiva en uno de los escenarios más emblemáticos del país.