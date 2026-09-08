Cámara de Comercio confirma participación en reunión sobre proyecto de ley que amplía los descuentos a jubilados

La Cámara de Comercio busca una alternativa sostenible para apoyar a la tercera edad sin impactar el empleo.

Ciudad de Panamá/El presidente de la Cámara de Comercio, Aurelio Barría, confirmó su participación en la reunión convocada para este miércoles, donde se analizará el proyecto de ley que amplía los descuentos a jubilados y pensionados.

El encuentro responde a la iniciativa del presidente de la República, José Raúl Mulino, para evaluar la viabilidad económica y financiera del texto aprobado recientemente en la Asamblea Nacional.

La mesa de diálogo estará integrada por tres representantes de los gremios de jubilados y tres miembros del sector empresarial. La prioridad planteada por la Cámara de Comercio es enfocar los apoyos en la población de la tercera edad que se encuentra en situación de mayor vulnerabilidad.

Durante sus declaraciones, Barría enfatizó la necesidad de medir con precisión el alcance financiero de los descuentos a jubilados, advirtiendo que un impacto desmedido en las empresas podría comprometer la estabilidad económica y generar problemas de desempleo.