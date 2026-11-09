Carnavales 2027 | Alcaldes decidirán si se realizan o no en distritos afectados por el terremoto

Los carnavales están previstos del 6 al 9 de febrero de 2027 , mientras las comunidades de Azuero continúan atendiendo los daños que dejó el terremoto en viviendas, infraestructura y actividades económicas.

Ciudad de Panamá, Panamá/La decisión sobre la celebración de los carnavales de 2027 en los distritos afectados por el terremoto corresponderá a sus alcaldes, indicó la administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gloria De León, al referirse a la recuperación del sector a un mes del sismo.

O sea, el gobierno local juega un papel importantísimo en esta toma de decisiones. Así es que, si el gobierno local, las familias y las personas están listas para recibir, nosotros nos montamos en ese carrito y le damos con todo”, dijo.

Dejó claro que “estas no son decisiones que toma solamente la Autoridad de Turismo. Son mesas de trabajo, información; conversamos con las personas, con el lugar, con el alcalde".

Los carnavales están previstos del 6 al 9 de febrero de 2027, mientras las comunidades de Azuero continúan atendiendo los daños que dejó el terremoto en viviendas, infraestructura y actividades económicas.

Festivales dependerán de la coordinación local

Consultada sobre las familias cuyos ingresos dependen de los festivales, De León explicó que la realización de estas actividades no es una decisión exclusiva de la ATP. “Son mesas de trabajo, información, conversamos con las personas, con el lugar, con el alcalde. O sea, el gobierno local juega un papel importantísimo en esta toma de decisiones”, expresó.

La funcionaria aseguró que la institución acompañará los eventos cuando las comunidades estén preparadas para recibir visitantes.

Recuperación progresiva del turismo

Por su parte, Nadyi Duque, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Panamá (Camtur), destacó que las actividades turísticas se han reactivado progresivamente en destinos como Isla Caña y Playa Venao, con la llegada paulatina de visitantes.

Señaló que la capital mantiene su oferta turística disponible, mientras se trabaja en apoyar la recuperación de los destinos del interior. “Ciudad de Panamá está abierta al 100%”, afirmó.

La ATP busca mantener la promoción internacional del país y acompañar a las comunidades afectadas para que puedan retomar la recepción de turistas.

Con información de Luis De Jesús Mendoza.