Minsa confirma muerte de una niña por tosferina en Veraguas

Uno de los aspectos que preocupa a las autoridades sanitarias es que ninguno de los cuatro pacientes tenía antecedentes de vacunación contra la tosferina.

El Ministerio de Salud (Minsa) reportó cuatro casos de tosferina durante esta semana, dos en menores de 18 años y dos en adultos. Entre los casos pediátricos se confirmó el fallecimiento de una niña de un año y cuatro meses, residente en Platanares, distrito de Santa Fe, provincia de Veraguas.

De acuerdo con información del Minsa, la niña ingresó al cuarto de urgencias el pasado 24 de octubre y murió el pasado 5 de noviembre.

La directora general de Salud Pública del Minsa, Yelkys Gill, informó que la otra menor afectada tiene ocho meses, permanece estable y recibe tratamiento médico.

La funcionaria explicó que los análisis de laboratorio realizados a la niña fallecida también identificaron otros agentes virales, entre ellos rinovirus, adenovirus y enterovirus, además de una condición nutricional que complicaba su estado de salud.

Los otros dos casos corresponden a adultos de 43 años, residentes en Tonosí, y 46 años, procedentes de Herrera.

Uno de los aspectos que preocupa a las autoridades sanitarias es que ninguno de los cuatro pacientes tenía antecedentes de vacunación contra la tosferina.

Ante esta situación, el Minsa desarrolla jornadas de vacunación de barrido para las personas que tuvieron contacto con los casos identificados, con el propósito de ampliar la protección y prevenir nuevos contagios.

Te puede interesar: CSS: Aumentan las infecciones respiratorias en Panamá debido a las lluvias

Gill reiteró que la vacunación es la principal herramienta para prevenir esta enfermedad y reducir el riesgo de complicaciones, especialmente en los niños pequeños.

¿Cuáles son los síntomas de la tosferina?

La tosferina es una enfermedad respiratoria contagiosa que puede provocar episodios intensos y persistentes de tos.

Entre sus principales manifestaciones están:

Tos seca, repetitiva e intensa.

Fiebre.

Ataques de tos que pueden provocar vómitos, especialmente en niños.

Dificultad para recuperarse entre los episodios de tos.

El Minsa recomienda a los padres de familia verificar que los niños tengan completo su esquema de vacunación y acudir a las instalaciones de salud para recibir las dosis pendientes.

También aconseja no retrasar la atención médica cuando un menor presente tos persistente o síntomas respiratorios, así como evitar que los bebés tengan contacto con personas enfermas.