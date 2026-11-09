CSS: Aumentan las infecciones respiratorias en Panamá debido a las lluvias

CSS alerta sobre la presencia de influenza, rinovirus y otros virus; recomienda reforzar las medidas de prevención y vacunación.

Panamá/Las condiciones climáticas de noviembre, caracterizadas por periodos de lluvia combinados con temperaturas cálidas, están favoreciendo la circulación de diversos virus respiratorios en Panamá, situación que mantiene bajo vigilancia a las autoridades de salud.

Entre los agentes identificados se encuentran el virus sincitial respiratorio, la influenza y el rinovirus, este último con un importante porcentaje de positividad, según información de la Caja de Seguro Social (CSS).

El jefe nacional de Epidemiología de la CSS, Dr. Rudick Kant, explicó que el sistema de vigilancia también ha detectado pacientes hospitalizados que presentan cuadros asociados a influenza, parainfluenza, adenovirus, metaneumovirus y SARS-CoV-2, responsable de la COVID-19.

Aunque el coronavirus continúa afectando a la población, Kant señaló que su presencia es menor en comparación con los periodos más críticos de la pandemia.

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Ante este escenario, el epidemiólogo recomendó a la ciudadanía mantener las medidas de prevención para reducir el riesgo de contagio, especialmente el lavado frecuente de manos y cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar.

Asimismo, exhortó a las personas que presenten fiebre, secreción nasal o malestar general a utilizar mascarillas quirúrgicas y evitar acudir a lugares concurridos, con el propósito de disminuir la transmisión de estos agentes infecciosos.

Kant también advirtió sobre la importancia de buscar atención médica cuando se presenten síntomas persistentes, como fiebre, tos o dificultad para respirar, debido a que pueden representar señales de alerta que requieren evaluación oportuna.

La vacunación constituye otra de las principales estrategias para prevenir complicaciones asociadas a las infecciones respiratorias. Dentro del esquema de inmunización se encuentran las vacunas contra la influenza y la COVID-19, así como la protección contra el virus sincitial respiratorio, según corresponda.

Las autoridades de salud destacan la importancia de que niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas mantengan sus vacunas al día, debido a que forman parte de los grupos con mayor riesgo de desarrollar complicaciones.

La CSS reiteró el llamado a la población a no bajar la guardia y mantener las medidas de prevención durante la temporada lluviosa, con el objetivo de reducir las hospitalizaciones y evitar desenlaces graves asociados a estos virus.