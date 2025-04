Caso Dayra Caicedo: Oldemar Moya, uno de los sospechosos más buscados se entregó a las autoridades

Aunque Dayra Caicedo apareció con vida y en buen estado de salud el pasado 24 de marzo, el caso sobre su presunta privación de libertad se mantiene.

Luego de varios operativos para ubicar a Oldemar Alexis Forth Moya, uno de los más buscados por este caso, el mismo se entregó ante la Policía Nacional este martes 22 de abril, y fue puesto a órdenes del Ministerio Público para continuar con esta investigación.

Forth Moya fue uno de los primeros sospechosos identificado en la privación de libertad en perjuicio de la joven de 23 años, ocurrido el 19 de febrero de 2025 en el sector de Vista Alegre en el distrito de Arraiján.

Este individuo era requerido por los delitos contra el patrimonio económico, en la modalidad de robo agravado, y contra la libertad, en la modalidad de privación de libertad individual.

Lo que se sabe del caso Dayra Caicedo

La privación

El 19 de febrero, Dayra Caicedo, una estudiante de derecho de 23 años, fue privada de su libertad en horas de la noche cuando llegaba a su residencia en la barriada Mayín, ubicada en Vista Alegre de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

De acuerdo con testimonios familiares, el incidente ocurrió cerca de las 9:45 p.m., cuando la joven regresaba de la universidad ubicada en Panamá, donde cursa el cuarto año de la carrera de derecho. Al momento de estacionar su vehículo frente a su vivienda, fue interceptada por más de tres personas que se encontraban armadas, quienes la forzaron a subir a la parte trasera del automóvil.

Los padres de Caicedo, alertados por los gritos de auxilio, salieron de su residencia, pero fueron amenazados con un arma de fuego por los malhechores, quienes los obligaron a no intervenir. El incidente quedó registrado en las cámaras de seguridad del área.

Los sospechosos

El 21 de febrero la Fiscalía circuló una orden de detención contra Oldemar Alexis Forth Moya. El hombre se encontraba vinculado y era requerido por la justicia, sin embargo, no fue capturado sino hasta este 22 de abril cuando se entregó voluntariamente.

Julio Anel Bayo Solís, de 43 años, fue el primer aprehendido el 22 de febrero en el corregimiento de Parque Lefebrero. Bayo Solís no es un desconocido para la justicia.

En el año 2003, Bayo Solís fue encontrado culpable por el femicidio de Lilia Michelle Ramos Marimón, una joven de 23 años de edad que estaba embarazada de este hombre. El cuerpo de Lilia Michelle fue quemado y encontrado a orillas de un río en el distrito de Chepo.

El individuo no cometió el crimen solo; lo ayudó Aneth Rocío Ortiz Cedeño, que en aquel entonces era su pareja sentimental oficial, por llamarlo de alguna forma. Ortíz Cedeño también fue condenada a 19 años y 6 meses de prisión por ser su cómplice primaria.

El 2 de marzo se aprehendió a la segunda sospechosa. Se trató de Carol Rodríguez Moreno, de 44 año. Ambos se encuentran bajo detención provisional desde entonces.

32 días desaparecida

Tras desconocerse su paradero durante 32 días, Dayra Caicedo fue liberada el pasado 24 de marzo en una estación de gasolina en el sector de Burunga, y allí fue recuperada por sus padres, quienes la llevaron a su vivienda. Según las primeras declaraciones de sus familiares, Caicedo estaba físicamente bien.

Abigail De La Flor y Joa Miranda, primas de Dayra, conversaron con TVN Noticias y dijeron sentirse aliviadas tras permanecer más de un mes con la incertidumbre sobre el paradero de la joven.

"Estamos agradecidos con Dios y felices porque ya Dayra está con nosotros", expresó su prima.

Aunque aclararon que por el curso de la investigación no podían dar mayores detalles, Abigail detalló que Caicedo apareció "en Burunga, encapuchada y ellos la dejaron allí".

Anilú Batista Carles, subsecretaria general de la Procuraduría General de la Nación, informó en conferencia de prensa a las 10:50 a.m. de este lunes 24 de marzo que fueron notificados de la liberación de Dayra alrededor de las 6:00 a.m. del 24 de marzo. Batista Carles aclaró que no se solicitó ningún pago de dinero a cambio.

El abogado de la familia Martín Caicedo destacó que, aunque Dayra ya se encontraba con su familia, las investigaciones continuaban, pero existían aspectos reservados:“Hay muchas cosas que no podemos decirles para no entorpecer las investigaciones, pero sí tenemos que agradecer la labor profesional que ha desplegado el Ministerio Público. Han hecho su trabajo de manera digna y profesional, y eso hay que reconocerlo. También agradecemos al pueblo panameño por su solidaridad con la familia Caicedo Miranda”, expresó el abogado.

Dayra rompe el silencio

Una semana después de haber sido encontrada con vida, la joven de 23 años que estuvo desaparecida desde el pasado 19 de febrero en Vista Alegre, rompió el silencio.

A través de un mensaje en su cuenta de Instagram, expresó gratitud a quienes se preocuparon por ella y al mismo tiempo denunció los ataques y críticas que ha recibido desde su reaparición el 24 de marzo.

“Estoy infinitamente agradecida con papá Dios por cuidarme y acompañarme desde el día en que nací. También quiero expresar mi agradecimiento a todos los que me tuvieron en sus oraciones y se sensibilizaron con mi familia en este horrible episodio. Qué bonito se sintió ver a todas las personas que oraban y esperaban por mí, después de tantos pensamientos y momentos negativos”, escribió.

No obstante, su publicación también dejó ver el dolor por los comentarios malintencionados que ha recibido desde que fue encontrada: “Es triste ver cómo en este mundo la víctima es la que tiene que aprender a vivir con el hate, las burlas y los señalamientos, como si el apoyo hubiera sido con la esperanza de que apareciera, pero no viva”, señaló.

Aunque apareció con vida, el caso sigue bajo investigación. Las autoridades no han cerrado el expediente y continúan las diligencias para esclarecer lo ocurrido durante el mes en que estuvo desaparecida.

A pesar de su aparición y de que los medios de comunicación estuvieron apostados en su casa, Caicedo no se ha dejado ver y el mensaje colgado en sus redes sociales es lo último que se conoce sobre ella públicamente. Por lo pronto, Julio Bayo y Carol Rodríguez continuarán bajo detención provisional, y se espera que en las próximas horas Forth Moya será llevado ante un juez de garantías que confirmará una medida cautelar.