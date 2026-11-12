Changuinola enfrenta incertidumbre por disposición de basura: vence en diciembre permiso para utilizar terreno municipal

Ante este escenario, se mantienen las evaluaciones y acercamientos entre las partes involucradas para encontrar una solución antes de que finalice el plazo establecido.

Bocas del Toro/El servicio de recolección y disposición de desechos sólidos en el distrito de Changuinola se encuentra contra el tiempo, debido a que el próximo 31 de diciembre vence el plazo para continuar utilizando el terreno municipal donde actualmente se depositan los residuos de Changuinola y Almirante, en la provincia de Bocas del Toro.

La preocupación surge porque, hasta el momento, no se ha definido un nuevo terreno para trasladar la disposición de los desechos, situación que podría generar complicaciones a partir de enero de 2027 y afectar el manejo de la basura en ambos distritos.

Darío Morales, del Departamento de Ambiente del Municipio de Changuinola, manifestó que todavía no han recibido respuestas concretas sobre las gestiones para encontrar una alternativa que permita garantizar la continuidad del servicio.

“En este momento no hemos tenido respuestas ni nada definido con referencia a la gestión de los residuos sólidos, y en el mes de enero ya pudiéramos hablar de que se pudieran traer serias consecuencias en el distrito con referencia al tema de recolección de los residuos”, advirtió Morales.

Por su parte, Alexander Gabarrete, gerente de Chiquita Panamá, explicó que el permiso para utilizar el terreno fue otorgado inicialmente como un préstamo por seis meses, pero posteriormente se extendió durante dos años adicionales. No obstante, el plazo concedido al municipio finalizará el próximo 31 de diciembre.

Gabarrete indicó que actualmente se encuentran evaluando los pasos que deberán seguir una vez venza el permiso, y reconoció que existe interés por parte de algunas instancias del Gobierno central en las áreas que han sido identificadas como posibles alternativas.

Aunque las autoridades municipales y el Gobierno central han planteado propuestas relacionadas con la disponibilidad de nuevos terrenos, todavía no existe una decisión definitiva sobre el sitio donde se trasladaría la disposición de los residuos sólidos.

Ante este escenario, se mantienen las evaluaciones y acercamientos entre las partes involucradas para encontrar una solución antes de que finalice el plazo establecido.

La falta de un terreno definido mantiene en incertidumbre el futuro del manejo de los desechos en Changuinola y Almirante, mientras se acerca la fecha límite y crece la preocupación por las posibles dificultades que podrían presentarse en la prestación del servicio durante los primeros meses de 2027.

Con información de Luis Palacios