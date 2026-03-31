Clima en Panamá: calor intenso y alta sensación térmica con aguaceros aislados se prevén para este martes

De acuerdo con el pronóstico, en la vertiente del Caribe se espera, durante la tarde, un cielo parcialmente nublado con períodos de mayor nubosidad y lluvias esporádicas, principalmente en zonas montañosas.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa) advirtió que para este martes 31 de marzo se prevén condiciones de altas temperaturas, elevada sensación térmica y la ocurrencia de chubascos y aguaceros aislados en distintos puntos del país.

De acuerdo con el pronóstico, en la vertiente del Caribe se espera, durante la tarde, un cielo parcialmente nublado con períodos de mayor nubosidad y lluvias esporádicas, principalmente en zonas montañosas. Para horas de la noche, se prevé un incremento de la nubosidad acompañado de precipitaciones aisladas a lo largo de esta región.

En la vertiente del Pacífico, las condiciones serán variables. Durante la tarde podrían registrarse chubascos aislados de intensidad débil en Panamá Oeste, la Región Metropolitana y Panamá Este. Hacia el final de la tarde, se esperan aguaceros en la provincia de Chiriquí, el sur de Veraguas, el sector oriental de Darién y en la Comarca Emberá-Wounaan.

Durante las primeras horas de la noche, las lluvias podrían persistir en el occidente de Chiriquí, zonas fronterizas y marítimas, así como en el norte de Coclé y el sur de Veraguas, mientras que el resto del Pacífico se mantendría con cielo parcial nublado a despejado.

En cuanto a las temperaturas, la institución indicó que las máximas oscilarán entre los 30 °C y 36 °C a nivel nacional, mientras que en la Cordillera Central se ubicarán entre los 14 °C y 24 °C.

Respecto a los vientos, en el Caribe se prevén corrientes del norte y noroeste con velocidades entre 15 y 30 km/h. En el Pacífico occidental, se esperan vientos del oeste y sur con velocidades menores a 25 km/h, mientras que en el Pacífico central y oriental predominarán vientos del norte entre 15 y 35 km/h, con ráfagas superiores.

Sobre las condiciones marítimas, el Imhpa informó que en el Caribe se esperan olas con alturas entre 1.4 y 1.8 metros y periodos de 7 a 8 segundos. En el Pacífico, las olas oscilarán entre 0.8 y 1.4 metros, con periodos de 14 a 16 segundos.

Además, se prevén índices de radiación UV-B con niveles de riesgo muy alto y extremo (10-11+), por lo que las autoridades recomiendan a la población tomar medidas de protección ante la exposición solar.