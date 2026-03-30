EN VIVO Béisbol Mayor 2026| Coclé vs Panamá Oeste: partido de la jornada 16 del campeonato nacional por TVMAX, TVN Pass y YouTube

Panamá/Coclé y Panamá Oeste miden fuerzas en el estadio Mariano Rivera de La Chorrera, durante la jornada 16 del 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor. El partido lo puedes ver a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Las alineaciones han sido anunciadas y las presentamos a continuación:

Ambos equipos batallan por ubicarse dentro de la zona de clasificación a la Ronda de Ocho. Con la fase regular cerca de terminar, la victoria es primordial en las aspiraciones de ambos conjuntos. Para los coclesanos representa meterse de lleno en la pelea por uno de los ocho cupos, mientras que los 'Vaqueros' solo esperan ganar y dar un paso firme hacia la siguiente instancia.

Sigue las acciones de este juego en este minuto a minuto. También tendremos informes sobre lo que ocurra en los siguientes juegos:

Colón vs Panamá Este (Estadio Rod Carew)

Panamá Metro vs Darién (Estadio de Metetí)

Herrera vs Bocas del Toro (Estadio Calvin Byron)

Chiriquí vs Veraguas (Estadio Omar Torrijos)

Los Santos vs Chiriquí Occidente (Estadio Glorias Deportivas Baruenses)

Estado de los equipos

Panamá Oeste: 9-5

Chiriquí: 9-5

Bocas del Toro: 9-5

Herrera: 8-5 *

Colón: 8-6

Veraguas: 7-5*

Panamá Metro: 7-6*

Darién: 7-6 *

Coclé: 7-7

Los Santos: 6-7*

Chiriquí Occidente: 2-12

Panamá Este: 2-12

*: Tienen partidos pendientes

Jornada anterior

Herrera 5-1 Chiriquí Occidente

Los herreranos visitaron el estadio Glorias Deportivas Baruenses y salieron con la victoria sobre los occidentales.

Emmanuel Herrera lanzó siete episodios en los que permitió cuatro imparables y una carrera, dio ocho ponches y una base por bola para acreditarse la victoria. Anthony Samudio cargó con la derrota.

Juan Alonso conectó cuatro hits en cinco turno, con un cuadrangular, anotó una carrera y empujó dos por Herrera. Jean Carlos Ho de 4-2 y Jorge Pinilla de 5-2.

Por Chiriquí Occidente, James Salcedo de 4-3. Andrés Araúz de 3-1 con una anotada y Gonzalo Galástica de 2-1.

Chiriquí 1-0 Los Santos

Un elevado de sacrificio de Jorge Rodríguez, en la parte alta del noveno episodio, remolcó la carrera que le dio el triunfo a los chiricanos sobre los santeños en el estadio Roberto 'Flaco Bala' Hernández de Las Tablas.

El lanzador ganador fue Gilberto Chu quien no toleró inatrapables ni anotaciones y dio tres ponches en un relevo de tres entradas. El descalabro se lo apuntó Luis López.

Ariel Serrano bateó de 3-2 por Chiriquí. Jorge Rodríguez de 3-1 con una carrera empujada y Erasmo Caballero de 3-1.

Por Los Santos, Joaquín Cedeño y Emanuel Aldobán de 4-2. Christian Cedeño de 3-1.

Colón 8-3 Coclé

Los 'Correcaminos' colonenses bajaron el ímpetu de la 'Leña Roja' coclesana en el estadio José Antonio Remón Cantera de Aguadulce.

Harold Araúz toleró siete incogibles y tres anotaciones, con cuatro ponches y una base por bola en seis episodios y un tercio oara ser el lanzador ganador. En tanto Eward Rodríguez cargó con la derrota.

Edgard Muñoz pegó de 3-3 y anotó una carrera por Colón. Jhadiel Santamaría de 3-2, con un cuadrangular, dos anotadas y una remolcada y Anmi Ortega de 3-1, un cuadrangular con dos anotadas y una impulsada.

Por Coclé, Luis Castillo de 4-2 con una carrera anotada. Roderick Lezcano de 4-2 con una remolcada y Guillermo Fernández de 4-2.

Veraguas 2-4 Bocas del Toro

Los 'Tortugueros' bocatoreños superaron a los 'Indios' veragüenses en el estadio Calvin Byron de Changuinola.

Ever Moya se apuntó el triunfo al permitir tres hits y una carrera con tres ponches y tres bases por bolas en cinco entradas. Jonathan Amaya cargó con la derrota.

Yeremy Lezcano de 3-2 por Bocas del Toro. Carlos Sánchez de 3-2 con una carrera anotada y una impulsada, Melvin Novoa de 5-2 con una anotada y Jael Escobar de 5-2 con una anotada.

Por Veraguas, Edwin Hidalgo de 4-2. Edder Cerceño de 2-1 con una anotada y una empujada y Navid Sánchez de 2-1 con una anotada.

Panamá Este 8-5 Panamá Metro

Los del Este le dieron un golpe fuerte a los metropolitanos en el partido que realizaron en el estadio Rod Carew de la ciudad de Panamá.

Amir Smith se acreditó la victoria al no permitir incogibles ni anotaciones, con un ponche propinado en dos episodios y un tercio. En tanto que José Regalado se apuntó el descalabro.

Josué Ayarza de 3-2 con dos carreras anotadas por Panamá Este. Jordan Jiménez de 4-3 con una anotada y tres empujadas y Youandris Garibaldo de 4-2 con dos impulsadas.

Por Panamá Metro, Emmanuel Forde de 4-3 y anotó una carrera. Luis Rivera de 4-2 con una anotada y una remolcada y Eduardo Thomas de 4-1 con una anotada y dos remolcadas.

Panamá Oeste 8-10 Darién

Las 'Harpías' darienitas vuelven a su territorio, el Estado de Metetí, y se llevan la victoria sobre los 'Vaqueros' de Oeste.

Edgard Chang se apuntó el triunfo al no registrar carreras ni imparables con un ponche y dos bases por bolas en un relevo de tres episodios. La derrota fue para Jeison Calvo.

Isaías Velásquez pegó de 5-3 con dos carreras anotadas y dos remolcadas por Darién. Jeison Jaramillo de 3-2 con dos anotadas y una empujada y Jonathan Polo de 4-2 con una anotada.

Por Panamá Oeste, Vicente Guaylupo de 3-2, anotó dos carreras y empujó tres. Miguel Domínguez de 3-2 con una anotada y una impulsada, Mauricio Pierre de 4-2 con una anotada y una remolcada y Yeremy Lezcano de 5-2 con una anotada y una remolcada.