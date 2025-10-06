Clima en Panamá: Se prevén lluvias con tormentas en varias regiones durante la tarde y noche
Durante la tarde, las lluvias podrían intensificarse con descargas eléctricas hacia el Occidente y áreas montañosas, extendiéndose en la noche hacia zonas altas y costeras.
Panamá/Episodios de lluvias con tormentas se mantendrán este lunes en distintas regiones del país, de acuerdo con el más reciente informe del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha).
En el Caribe, se prevén aguaceros aislados durante la madrugada y la mañana, principalmente en zonas marítimas, mientras que el resto de la vertiente presentará cielos parcialmente nublados.
En el Pacífico, el pronóstico indica aguaceros aislados en zonas marítimas durante la madrugada, con posibilidad de que las lluvias alcancen las costas del sur de Veraguas y la Península de Azuero.
Por la tarde se espera un incremento de la actividad lluviosa, con precipitaciones de fuertes intensidades y tormentas que afectarán Chiriquí, la Comarca Ngäbe Buglé, Veraguas, Azuero y Coclé.
Durante la noche, las lluvias podrían extenderse hacia las provincias centrales.
Las autoridades recomiendan precaución ante la saturación de suelos registrada en Chiriquí (cuenca media-alta), Comarca Ngäbe Buglé, Veraguas, Azuero, Coclé y Colón (Costa Abajo), donde se mantienen riesgos de ríos acrecentados, áreas anegadas, deslizamientos de tierra y posibles caídas de árboles.
Las temperaturas mínimas oscilarán entre 16°C y 25°C, mientras que las máximas alcanzarán de 28°C a 32°C en el Pacífico, 28°C a 31°C en el Caribe y entre 23°C y 25°C en la Cordillera Central.
Durante el día se registrarán vientos variables del Nor-Noroeste, Noreste, Oeste-Suroeste y Sur-Suroeste, con velocidades de 10 a 20 km/h.
En cuanto a las condiciones marítimas, se prevén olas de 0.4 a 0.8 metros en el litoral Caribe, con periodos de 6 a 7 segundos; y en el Pacífico, olas de 0.5 a 1.3 metros con periodos de 8 a 14 segundos.
Mientras que, los índices de radiación UV-B se mantendrán en niveles altos a muy altos (6 a 8) sobre gran parte del territorio nacional, por lo que se recomienda el uso de protección solar.