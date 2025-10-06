Clima en Panamá: Se prevén lluvias con tormentas en varias regiones durante la tarde y noche

Durante la tarde, las lluvias podrían intensificarse con descargas eléctricas hacia el Occidente y áreas montañosas, extendiéndose en la noche hacia zonas altas y costeras.

Panamá/Episodios de lluvias con tormentas se mantendrán este lunes en distintas regiones del país, de acuerdo con el más reciente informe del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha).

En el Caribe, se prevén aguaceros aislados durante la madrugada y la mañana, principalmente en zonas marítimas, mientras que el resto de la vertiente presentará cielos parcialmente nublados.

Durante la tarde, las lluvias podrían intensificarse con descargas eléctricas hacia el Occidente y áreas montañosas, extendiéndose en la noche hacia zonas altas y costeras.

En el Pacífico, el pronóstico indica aguaceros aislados en zonas marítimas durante la madrugada, con posibilidad de que las lluvias alcancen las costas del sur de Veraguas y la Península de Azuero.

Por la tarde se espera un incremento de la actividad lluviosa, con precipitaciones de fuertes intensidades y tormentas que afectarán Chiriquí, la Comarca Ngäbe Buglé, Veraguas, Azuero y Coclé.

Durante la noche, las lluvias podrían extenderse hacia las provincias centrales.

Las autoridades recomiendan precaución ante la saturación de suelos registrada en Chiriquí (cuenca media-alta), Comarca Ngäbe Buglé, Veraguas, Azuero, Coclé y Colón (Costa Abajo), donde se mantienen riesgos de ríos acrecentados, áreas anegadas, deslizamientos de tierra y posibles caídas de árboles.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 16°C y 25°C, mientras que las máximas alcanzarán de 28°C a 32°C en el Pacífico, 28°C a 31°C en el Caribe y entre 23°C y 25°C en la Cordillera Central.

Durante el día se registrarán vientos variables del Nor-Noroeste, Noreste, Oeste-Suroeste y Sur-Suroeste, con velocidades de 10 a 20 km/h.

En cuanto a las condiciones marítimas, se prevén olas de 0.4 a 0.8 metros en el litoral Caribe, con periodos de 6 a 7 segundos; y en el Pacífico, olas de 0.5 a 1.3 metros con periodos de 8 a 14 segundos.

Mientras que, los índices de radiación UV-B se mantendrán en niveles altos a muy altos (6 a 8) sobre gran parte del territorio nacional, por lo que se recomienda el uso de protección solar.