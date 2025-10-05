Meduca suspende clases este lunes en Boquete y Cerro Punta por las fuertes lluvias

El Ministerio de Educación (Meduca), a través de la Dirección Regional de Educación de Chiriquí, anunció la suspensión de clases este lunes 6 de octubre en todos los centros educativos oficiales y particulares del distrito de Boquete y la comunidad de Cerro Punta, en el distrito de Tierras Altas, debido a las condiciones climáticas adversas registradas en las últimas horas.

Las intensas lluvias han provocado inundaciones, deslizamientos y desbordamientos de ríos, lo que dificulta el acceso a varios planteles y representa un riesgo para la seguridad de la comunidad escolar. El Meduca recomendó a la población mantener la precaución, evitar transitar por zonas afectadas y atender las orientaciones emitidas por el SINAPROC y las autoridades locales. La entidad educativa aseguró que continuará monitoreando la situación y comunicará oportunamente cualquier actualización sobre el restablecimiento de las clases.

El fuerte temporal de lluvias registradas durante toda la tarde de este domingo dejaron al menos 12 comercios afectados en el área central de Boquete y el desbordamiento de quebradas, sistemas de desagües y alcantarillados que colapsaron y provocaron estas afectaciones. Las zonas más impactadas son Palo Alto, la Avenida Central de Boquete, El Salto, Jaramillo, Bajo Grande y el sector de La Estrella Los Valles, según dieron a conocer funcionarios de la plataforma de gestión de riesgos y residentes del sector de Boquete.

Se informó de al menos dos deslizamientos en el sector de Palo Alto y el Salto, que mantienen algo de afectación en algunas vías, sin embargo, se están en las etapas de remoción de estos escombros.