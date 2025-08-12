Clima en Panamá: Inestabilidad atmosférica provocará lluvias aisladas en varias regiones del país

La atmósfera en Panamá se mantendrá condicionalmente inestable este martes 12 de agosto debido al desarrollo y fortalecimiento de la Zona de Convergencia Intertropical (ITCZ), variaciones en los flujos de viento y sistemas de bajas presiones tanto en el Pacífico como en el mar Caribe, informó el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa). A esto se suma la incursión de la onda tropical número 22 de la temporada, ubicada sobre el Caribe oriental entre el paso de la Mona y el occidente de Venezuela.

En el Caribe, durante la mañana se prevén cielos de dispersos a nublados con lluvias ligeras a moderadas aisladas en la comarca Ngäbe Buglé, la costa norte de Veraguas y Bocas del Toro. En la tarde y noche, las condiciones se intensificarán con cielos nublados, lluvias intermitentes y episodios de aguaceros con actividad eléctrica moderada en sectores de las comarcas Ngäbe y Guna Yala, Colón, norte de Veraguas y Bocas del Toro.

También podría leer: Martín Torrijos rechaza jubilaciones especiales para magistrados y jueces

Para la vertiente del Pacífico, la mañana presentará cielos de dispersos a nublados con lluvias ligeras aisladas y actividad eléctrica en los golfos de Chiriquí y Panamá.

Por la tarde se esperan episodios nubosos con aguaceros aislados de moderados a fuertes y actividad eléctrica en Panamá Norte, Centro, Oeste, Este y Darién; así como en Azuero, Veraguas, Chiriquí y la comarca Ngäbe. Las temperaturas mínimas estarán entre 15°C y 25°C, y las máximas entre 26°C y 32°C. Los vientos oscilarán entre 5 y 20 km/h, mientras que las condiciones marítimas serán favorables en ambas costas. El índice de radiación UV-B alcanzará niveles de altos a muy altos durante el día. Hasta el cierre de esta nota no se mantiene ningún aviso de vigilancia activado por lluvias o condiciones marítimas riesgosas.