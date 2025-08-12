Clima en Panamá: Inestabilidad atmosférica provocará lluvias aisladas en varias regiones del país
La onda tropical n.º 22 de la temporada se acerca al territorio panameño.
La atmósfera en Panamá se mantendrá condicionalmente inestable este martes 12 de agosto debido al desarrollo y fortalecimiento de la Zona de Convergencia Intertropical (ITCZ), variaciones en los flujos de viento y sistemas de bajas presiones tanto en el Pacífico como en el mar Caribe, informó el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa). A esto se suma la incursión de la onda tropical número 22 de la temporada, ubicada sobre el Caribe oriental entre el paso de la Mona y el occidente de Venezuela.
En el Caribe, durante la mañana se prevén cielos de dispersos a nublados con lluvias ligeras a moderadas aisladas en la comarca Ngäbe Buglé, la costa norte de Veraguas y Bocas del Toro. En la tarde y noche, las condiciones se intensificarán con cielos nublados, lluvias intermitentes y episodios de aguaceros con actividad eléctrica moderada en sectores de las comarcas Ngäbe y Guna Yala, Colón, norte de Veraguas y Bocas del Toro.
Para la vertiente del Pacífico, la mañana presentará cielos de dispersos a nublados con lluvias ligeras aisladas y actividad eléctrica en los golfos de Chiriquí y Panamá.
Por la tarde se esperan episodios nubosos con aguaceros aislados de moderados a fuertes y actividad eléctrica en Panamá Norte, Centro, Oeste, Este y Darién; así como en Azuero, Veraguas, Chiriquí y la comarca Ngäbe. Las temperaturas mínimas estarán entre 15°C y 25°C, y las máximas entre 26°C y 32°C. Los vientos oscilarán entre 5 y 20 km/h, mientras que las condiciones marítimas serán favorables en ambas costas. El índice de radiación UV-B alcanzará niveles de altos a muy altos durante el día. Hasta el cierre de esta nota no se mantiene ningún aviso de vigilancia activado por lluvias o condiciones marítimas riesgosas.
