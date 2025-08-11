Ministro de la Presidencia rechaza acuerdo sobre jubilación especial de magistrados

El acuerdo ha desatado reacciones de diversos sectores de la sociedad panameña, e incluso el contralor general de la República ha manifestado la posibilidad de presentar una demanda de inconstitucionalidad.

Ciudad de Panamá/El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, expresó su rechazo al acuerdo aprobado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia que establece un régimen especial de jubilación para los magistrados, el cual ha generado polémica por contemplar el pago del 100% del salario como pensión de retiro.

“Yo, en lo personal, no estoy de acuerdo en principio porque creo que hay una desigualdad en este país en cuanto a salarios, y el tema de la jubilación agrava aún más esa situación. Muchos panameños coincidimos en que esto profundiza la inequidad. No estamos de acuerdo”, afirmó Orillac.

El ministro también destacó la complejidad legal del tema y la difícil situación fiscal que enfrenta el país: “Primero vamos a analizarlo, aunque hay poco que podamos hacer directamente, ya que se trata de un asunto que deberá evaluarse desde el punto de vista legal. No hay dinero, y el país lo sabe. Estamos en una situación fiscal complicada, como lo ha demostrado el gobierno central con sus acciones”, sostuvo.

Por su parte, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia aclaró que no se trata de un incremento de pensión, sino de un nuevo régimen de retiro para los magistrados, una postura que será explicada con mayor detalle en una conferencia de prensa que será convocada por el Pleno de la Corte.

El acuerdo ha desatado reacciones de diversos sectores de la sociedad panameña, e incluso el contralor general de la República ha manifestado la posibilidad de presentar una demanda de inconstitucionalidad. No obstante, esto ha abierto interrogantes sobre el procedimiento adecuado, ya que el mismo órgano que aprobó el acuerdo sería el encargado de resolver cualquier acción legal contra él.

“Cualquier ciudadano tiene la libertad de presentar una demanda de inconstitucionalidad. Pero, al final, la decisión recaería en la propia Corte. Es un tema que debe analizarse con cautela. Aún no tengo las herramientas ni el análisis jurídico necesario para emitir una postura definitiva”, explicó el ministro.

Orillac también informó que el equipo de asesores legales de la Presidencia de la República se encuentra evaluando el acuerdo para determinar los pasos a seguir.

Con información de Luis Jiménez.