Clima en Panamá: aguaceros y un sol inclemente marcarán la jornada de este viernes

A pesar de la cobertura nubosa y las lluvias intermitentes, los índices de radiación ultravioleta (UV-B) se mantendrán en niveles de moderados a muy altos (5 a 10) en todo el país.

Panamá/Un panorama meteorológico dinámico marcará la jornada en gran parte del territorio nacional. Desde las primeras horas del día hasta el anochecer, las comunidades de ambas vertientes experimentarán el paso de lluvias intermitentes, posibles descargas eléctricas y momentos de radiación solar intensa, por lo que las autoridades recomiendan mantener la precaución al salir de casa o realizar actividades marítimas. Así lo reporta el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

Para quienes habitan en la costa caribeña —desde la Comarca Guna Yala y la provincia de Colón hasta Bocas del Toro—, la madrugada y la mañana se mantendrán acompañadas de lluvias intermitentes con episodios de aguaceros, afectando también las áreas marítimas.

Hacia la tarde, las precipitaciones se concentrarán principalmente en Bocas del Toro y a lo largo de la Cordillera Central, mientras que en el resto de la región solo se esperan lluvias cortas y aisladas. Al caer la noche, el tiempo dará un respiro sin eventos lluviosos de importancia.

En el Pacífico, el día inicia con actividad nubosa desde la madrugada en las zonas marinas del Golfo de Panamá, Darién, las Comarcas Emberá y Panamá Este, donde no se descartan descargas eléctricas.

Sin embargo, el momento de mayor atención será durante la tarde, cuando se prevé la formación de aguaceros aislados acompañados de posibles tormentas sobre Chiriquí, Veraguas, Panamá Oeste, el área metropolitana y Darién. Durante la noche, las lluvias irán disminuyendo paulatinamente, manteniéndose únicamente en Veraguas y el Golfo de Chiriquí.

El ambiente se mantendrá fresco en las zonas altas, con mínimas de 12 °C a 20 °C en la Cordillera Central y máximas que no superarán los 25 °C. En el resto del país, las temperaturas máximas oscilarán entre los 28 °C y los 33 °C. Los vientos soplarán de forma variable (del noreste al noroeste en el Caribe y del noroeste al sureste en el Pacífico) a velocidades moderadas de 5 a 20 km/h.

En el mar, las condiciones se mantendrán aptas para la navegación ligera, pero bajo monitoreo: el Caribe registrará olas de hasta 1.20 metros, mientras que el Pacífico mantendrá oleajes de hasta 1.00 metro con periodos más largos.

A pesar de la cobertura nubosa y las lluvias intermitentes, los índices de radiación ultravioleta (UV-B) se mantendrán en niveles de moderados a muy altos (5 a 10) en todo el país. Se aconseja a la población utilizar protección solar, mantenerse hidratados y prestar atención a los avisos oficiales de vigilancia emitidos por el equipo meteorológico.