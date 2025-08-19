Clima en Panamá: Lluvias aisladas en diversas áreas del país y advertencia en el Caribe por oleaje

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) en el boletín meteorológico para este martes 19 de agosto destaca condiciones variables en distintas regiones del país, con lluvias aisladas, cielos parcialmente nublados y temperaturas que oscilan entre frescas y cálidas.

Cobertura nubosa y lluvias aisladas

Durante las próximas horas, se prevén desarrollos de lluvias aisladas en el sector marítimo, especialmente en las costas de Colón, Guna Yala, Panamá Este y el sur de Veraguas. En la mañana, se registrarán aguaceros en la Cordillera Central, Tierras Bajas de Chiriquí y la Península de Azuero, mientras que el resto del país permanecerá parcialmente nublado, favoreciendo el calentamiento diurno.

En la tarde, se esperan los aguaceros típicos en sectores montañosos y cordilleras. Para la noche, las condiciones mejorarán, con cielos despejados o con poca cobertura nubosa.

Temperaturas: entre 10 °C y 32 °C

Las temperaturas mínimas estarán entre 10 °C y 16 °C en zonas altas y montañosas, mientras que en el resto del país oscilarán entre 17 °C y 22 °C. Las máximas se ubicarán entre 23 °C y 26 °C, con posibles picos de hasta 32 °C en la región central.

Vientos débiles y convergentes

Los vientos serán ciclónicos convergentes, con dirección norte-sur y velocidades ligeras entre 10 y 30 km/h, predominando condiciones de calma en la mayoría del territorio.

Condiciones marítimas y advertencia en el Caribe

En el litoral Pacífico, las condiciones marítimas se mantendrán estables, con oleajes de baja altura inferiores a 1.50 metros. Sin embargo, el Caribe se encuentra bajo advertencia debido al aumento en la periodicidad del oleaje, como efecto indirecto del huracán Erin, ubicado al noreste de las Antillas Mayores.

Radiación UV: niveles muy altos

El IMHPA advierte que los índices de radiación UV-B estarán entre 8 y 10, considerados muy altos. Se recomienda a la población tomar precauciones, como el uso de protector solar, ropa adecuada y evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m.