Clima en Panamá: pronostican lluvias aisladas para el centro y este del país

En horas de la mañana, el ingreso de nubosidad desde el Golfo de Panamá favorecerá las lluvias sobre Los Santos, Panamá Oeste, Panamá Metro-Norte, Panamá Este y Darién. Entretanto, se espera una reducción gradual de la cobertura nubosa hacia el occidente del país.

Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) prevé para este miércoles lluvias aisladas y tormentas eléctricas en sectores de las regiones central y oriental del país, mientras que en el resto del territorio predominarán condiciones entre parcialmente nubladas y despejadas.

Durante la madrugada, las lluvias acompañadas de actividad eléctrica se concentrarán sobre el Golfo de Panamá y las áreas marítimas del Pacífico, con posibilidad de desplazarse hacia las costas de la comarca Emberá-Wounaan Sambú y el sur de Los Santos.

En horas de la mañana, el ingreso de nubosidad desde el Golfo de Panamá favorecerá las lluvias sobre Los Santos, Panamá Oeste, Panamá Metro-Norte, Panamá Este y Darién. Entretanto, se espera una reducción gradual de la cobertura nubosa hacia el occidente del país.

Para la tarde, el calentamiento de la superficie incrementará la inestabilidad atmosférica y propiciará aguaceros aislados y tormentas eléctricas desde Chiriquí hasta la cordillera de Coclé. También podrían desarrollarse lluvias en Darién y las comarcas Emberá-Wounaan.

En la vertiente del Caribe, durante la madrugada podrían registrarse lluvias aisladas sobre el área marítima, algunas con posibilidad de aproximarse a las costas de Bocas del Toro, la comarca Ngäbe-Buglé y Colón.

En la mañana persistirán las condiciones mayormente nubladas en Bocas del Toro, mientras que Colón y sectores de Guna Yala podrían experimentar periodos de lluvia de mayor duración. Para la tarde se anticipan aguaceros aislados en estas mismas regiones.

Las precipitaciones disminuirán durante la noche sobre tierra firme, aunque podrían formarse nuevos núcleos de tormentas en el Golfo de Chiriquí y episodios de lluvia con actividad eléctrica sobre el Caribe occidental.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 14 °C y 20 °C en las zonas montañosas y entre 21 °C y 25 °C en las áreas bajas. Las máximas estarán entre 26 °C y 34 °C.

En el Pacífico se esperan condiciones marítimas favorables, con olas de entre 0.60 y 0.90 metros. En el Caribe central y oriental, el oleaje podría alcanzar los 1.60 metros, por lo que se recomienda precaución durante las actividades marítimas.

Los índices de radiación ultravioleta estarán entre 6 y 11, correspondientes a niveles de moderado a extremo, especialmente durante las horas centrales del día.