Emiten aviso por lluvias y tormentas significativas en todo Panamá debido a la onda tropical 44

El aviso permanecerá vigente hasta las 11:59 p. m. del viernes 11 de septiembre de 2026.

Panamá/Un aviso por lluvias y tormentas significativas se mantiene vigente para todo el territorio nacional y las zonas marítimas debido al paso de la onda tropical número 44 y la influencia de la vaguada monzónica, anunció el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

De acuerdo con el pronóstico de la meteoróloga Pilar López, ambos sistemas estarán reforzados por flujos de viento en altura, lo que podría generar eventos puntualmente intensos y acumulados significativos de lluvia en varios sectores del país.

También se esperan periodos de tormentas de fuertes a muy fuertes, acompañadas de ráfagas de viento. La mayor probabilidad de afectaciones se concentra entre el miércoles 9 y el jueves 10 de septiembre, mientras que en el Caribe occidental las condiciones podrían prolongarse hasta el viernes 11 de septiembre.

Entre los posibles impactos se encuentran inundaciones urbanas y amplias, deslizamientos, crecidas repentinas y desbordamientos de ríos y quebradas.

También existe riesgo de anegamientos puntuales, caída de árboles u objetos, descargas eléctricas, ráfagas de viento y reducción de la visibilidad.

El aviso permanecerá vigente hasta las 11:59 p. m. del viernes 11 de septiembre de 2026.