Clima en Panamá: se prevé un domingo lluvioso con riesgo de tormentas eléctricas y calor extremo

Además, se prevén índices de radiación UV-B de muy altos a extremos en el centro y occidente del país.

Este domingo 10 de mayo, las condiciones climatológicas se prevén inestables en gran parte del país y estarán marcadas por aguaceros de moderados a fuertes, actividad eléctrica y ráfagas de viento, principalmente en la región oriental de Panamá.

El pronóstico emitido por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá detalla que en la vertiente del Caribe durante la mañana se registrarán lluvias y chubascos aislados entre débiles y moderados a lo largo del litoral. Sin embargo, para horas de la tarde y noche se esperan aguaceros de moderados a fuertes sobre Guna Yala y Colón, acompañados de posibles ráfagas de viento y actividad eléctrica.

En el Pacífico panameño, las lluvias iniciarán desde la mañana con nublados y aguaceros aislados sobre la región oriental y metropolitana. Las autoridades meteorológicas advirtieron que en horas de la tarde estas precipitaciones podrían intensificarse y alcanzar niveles de fuertes a muy fuertes sobre Darién, las comarcas Emberá y sectores de Panamá Este, donde existe potencial de tormentas eléctricas frecuentes y ráfagas de viento.

Para la noche, el informe señala que nuevamente podrían desarrollarse aguaceros sobre zonas marítimas del Pacífico, especialmente en el Golfo de Panamá, con posibilidad de incursiones de lluvias aisladas hacia el área metropolitana.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas oscilarán entre 23°C y 26.5°C en gran parte del país, mientras que en áreas montañosas y la Cordillera Central podrían descender hasta los 10°C. Las máximas se mantendrán entre 32.5°C y 36.5°C.

El IMHPA también recomendó precaución en ambas costas debido a las condiciones marítimas. En el litoral Caribe se esperan oleajes entre 1.5 y 2.5 metros de altura, mientras que en el Pacífico las olas podrían alcanzar hasta 1.8 metros.

Además, se prevén índices de radiación UV-B de muy altos a extremos en el centro y occidente del país, por lo que las autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al sol y utilizar protección adecuada.