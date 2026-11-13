Condenan a 14 años de prisión a hombre por venta agravada de drogas cerca de una escuela en Chitré

El caso se remonta a julio de 2026, cuando el ahora condenado fue aprehendido en el distrito de Chitré mientras presuntamente comercializaba sustancias ilícitas.

Chitré/Una condena de 14 años de prisión recibió un ciudadano declarado penalmente responsable del delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de venta agravada de drogas, en un caso relacionado con la Operación Impacto Escolar, en la provincia de Herrera.

La sentencia fue dictada por la jueza de garantías Yanina Mosquera, quien, durante una audiencia de solicitudes múltiples, validó un acuerdo de pena consensuado entre las partes e impuso, mediante la sentencia condenatoria N.º 77, una pena principal de 14 años de prisión y una multa de 200 dólares como sanción accesoria.

El caso se remonta a julio de 2026, cuando el ahora condenado fue aprehendido en el distrito de Chitré mientras presuntamente comercializaba sustancias ilícitas en las inmediaciones de una cancha de fútbol y frente a un centro escolar.

En la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal de Drogas Aiska García, mientras que la defensa legal del sancionado estuvo a cargo del abogado del Instituto de la Defensa Pública, Julio Cárdenas.