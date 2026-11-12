Condenan a madre e hija extranjeras por ocultar más de $117 mil en el Aeropuerto de Tocumen

Una vez aceptados los acuerdos verbales de pena, se procedió a sustituir las penas de prisión por represión pública, además de establecer la salida del país y el pago de las multas correspondientes.

Ciudad de Panamá/Dos ecuatorianas, de 80 y 53 años, fueron condenadas a 12 meses de prisión por el delito contra la fe pública, en la modalidad de falsificación de documentos en general, en calidad de autoras.

La decisión se produjo luego de que los jueces de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Francisco Carpintero y Edgar Naterón Rodríguez, validaran los acuerdos de pena alcanzados entre las partes y dictaran las sentencias condenatorias N.º 1958 y 1960, los días 11 y 12 de noviembre de 2026, respectivamente.

Además de la pena principal, los juzgadores ordenaron el comiso de más $53 mil y $44 mil, respectivamente, así como la deportación inmediata de ambas ciudadanas y el impedimento permanente de ingresar al territorio nacional.

Como penas accesorias, el tribunal impuso una multa de $150 a la madre y de $100 a la hija, montos que deberán ser pagados al Tesoro Nacional.

Una vez aceptados los acuerdos verbales de pena, se procedió a sustituir las penas de prisión por represión pública, además de establecer la salida del país y el pago de las multas correspondientes.

Las audiencias se realizaron los días 11 y 12 de noviembre de 2026 en las salas del Sistema Penal Acusatorio, ubicadas en Plaza Ágora. El Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Xochil Castillo, mientras que las condenadas fueron asistidas por el defensor técnico particular Vidal Pérez.

Previo a la aprobación de los acuerdos de pena, se legalizó la aprehensión de ambas ciudadanas y se dio por presentada la formulación de cargos.

La investigación se inició tras la aprehensión de las dos mujeres en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Ambas viajaban procedentes de Ecuador y se encontraban en tránsito por Panamá cuando, durante una revisión de las autoridades, se detectó que transportaban dinero sin declarar.

A una de las pasajeras se le encontraron más de $63 mil, mientras que a la otra, quien viajaba en el mismo vuelo, se le localizaron más de $54 mil. El dinero estaba oculto entre zapatos, bolsas plásticas y los bolsillos de prendas de vestir.