Iglesia destaca labor conjunta con Senafront durante homilía por sus 18 años de fundación

Monseñor Pedro Joaquín Hernández destacó el trabajo conjunto entre la Iglesia y el Servicio Nacional de Fronteras en la provincia de Darién.

Ciudad de Panamá./La homilía de este domingo 8 de noviembre, celebrada en la Catedral Metropolitana Santa María la Antigua, estuvo dedicada al Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), en el marco de sus 18 años de fundación.

Monseñor Pedro Joaquín Hernández Cantarero recordó que ha acompañado de cerca el desarrollo de Senafront, debido a los años que lleva trabajando en Darién, y destacó la colaboración que ha mantenido la institución con la Iglesia.

“Me tocó ver nacer esta institución, ya que llevo casi 22 años en Darién y ellos están cumpliendo 18 años de historia. Es importante tener presente la colaboración y ayuda que ha tenido el Servicio Nacional de Fronteras con la Iglesia”.

El obispo resaltó que ambas instituciones han mantenido una colaboración constante en favor de las comunidades de esta provincia.

“Una colaboración incondicional, donde hemos sido las dos instituciones que siempre hemos estado al servicio de esa población muchas veces olvidada del Gobierno panameño”.

Una labor en medio de las dificultades

Hernández Cantarero también recordó los desafíos que han enfrentado en Darién, entre ellos las inundaciones y la situación migratoria, que han requerido esfuerzos conjuntos para acompañar a las comunidades.

“Nos ha tocado vivir inundaciones, calamidades, realidad de migrantes y tantas otras experiencias y desafíos que tenemos que ir trabajando juntos para poder llevar adelante el alivio, la serenidad y la esperanza de un pueblo que espera mucho de nosotros”.

Asimismo, recordó la celebración de los 100 años del Vicariato Apostólico de Darién y destacó la estrecha relación entre ambas instituciones, cuyo trabajo, señaló, se ha reflejado en el servicio a las comunidades.