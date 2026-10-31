Entre abrazos y lágrimas, familias despiden a 400 aspirantes del Senafront

Hombres y mujeres iniciaron este fin de semana el curso para convertirse en agentes fronterizos, tras superar pruebas psicológicas, médicas, académicas y de conducta.

Ciudad de Panamá, Panamá/La alegría por una nueva oportunidad se mezcló con la tristeza de la despedida. Madres, padres, tíos, esposas e hijos acompañaron a los 400 aspirantes que ingresaron este fin de semana al curso de formación del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).

Los hombres y mujeres comienzan una etapa con la meta de convertirse en agentes fronterizos. Para algunas de las aspirantes, este paso también representa la posibilidad de ofrecer una mejor vida a sus madres y familias.

En declaraciones a TVN Noticias, una de ellas contó que la despedida fue difícil, pues tiene una hija. Otra expresó su esperanza de culminar con éxito la formación. Entre sus familiares, varias madres manifestaron sentirse orgullosas y confiadas en que sus hijos alcanzarán la meta.

Preparan el relevo generacional

El director del Senafront, Larry Solís, explicó que la incorporación de nuevos aspirantes responde a la necesidad de preparar el relevo del personal que se acoge a la jubilación y evitar un déficit de agentes.

“Tenemos que cumplir con un relevo generacional”, manifestó Solís, quien señaló que durante 2027 podrían graduar entre 500 y 800 agentes, mientras otros integrantes de la institución se retiran.

Antes de ingresar al curso, los aspirantes superaron pruebas psicológicas, médicas, académicas y de conducta, como parte del proceso de selección para la función policial fronteriza.

Quienes completen la formación y se incorporen a la institución tendrán entre sus responsabilidades proteger las áreas fronterizas de Panamá y combatir el crimen organizado, el tráfico de drogas, la minería ilegal y el tráfico de personas.

El Senafront agradeció a las familias el apoyo brindado a los aspirantes durante este proceso.

Con información de Hellen Concepción.